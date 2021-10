Sparta Praag heeft vrijdag in een scherpe verklaring afstand genomen van beschuldigingen van racisme door jonge supporters. Tijdens het Europa League-duel met Rangers FC donderdag werd Rangers-speler Glen Kamara uitgefloten door duizenden schoolkinderen.

"Stop met het aanvallen van onze kinderen!", schrijft de club in een reactie op alle ophef die ontstond na de met 1-0-gewonnen wedstrijd. Het onvriendelijke ontvangst van Kamara kwam amper zeven maanden nadat de middenvelder racistisch was bejegend door Slavia Praag-verdediger Ondrej Kúdela.

De 25-jarige Kamara, die bij Rangers een basisplek had in Praag, werd uitgefloten en uitgejouwd als hij aan de bal was. Dat ging zo door tot de Fin in de 74e minuut zijn tweede gele kaart kreeg en het veld met rood moest verlaten.

"Het is ongelooflijk dat we na de wedstrijd moeten zien hoe onschuldige kinderen worden aangevallen en worden geconfronteerd met ongegronde beschuldigingen van racisme. Het beledigen van kinderen op internet en in de media is onaanvaardbaar, wanhopig en belachelijk", aldus Sparta Praag.

"U beschrijft het gedrag van kinderen verkeerd, u eigent zich het recht toe om te oordelen over de uiting van emoties van zesjarige kinderen die geen idee hebben wat racisme is. Het is schaamteloos."

Glen Kamara werd in Praag uitgejouwd door kinderen. Glen Kamara werd in Praag uitgejouwd door kinderen. Foto: AFP

Stadion was juist gesloten voor fans vanwege racisme

Het stadion zou donderdag eigenlijk gesloten blijven voor de fans van Sparta Praag, omdat AS Monaco-speler Aurélien Tchouaméni vorig seizoen het slachtoffer van racistische leuzen werd. De UEFA kwam echter met het idee om het stadion te vullen met zo'n tienduizend schoolkinderen. Er zaten ook volwassenen als begeleiders op de tribune.

Kamara werd vorig seizoen tijdens een Europa League-wedstrijd in Glasgow nog racistisch bejegend door verdediger Kúdela van Slavia Praag, stadgenoot en rivaal van Sparta Praag. Hoewel de Tsjech ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan racisme, besloot de UEFA hem voor tien duels te schorsen.

Overigens werd ook Kamara geschorst door de Europese voetbalbond. De middenvelder moest drie wedstrijden toekijken, omdat hij Kúdela na de wedstrijd in maart te lijf ging in de spelerstunnel.

