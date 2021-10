Ronald Koeman weet nog altijd niet of hij mag aanblijven als trainer van FC Barcelona. De geplaagde Nederlander wordt volgens Spaanse media hoe dan ook ontslagen, maar hij heeft zelf nog niet met de clubleiding gesproken.

"Ik kwam erachter dat de voorzitter (Joan Laporta, red.) hier vanmorgen op het trainingscomplex was, maar ik heb hem niet gezien", zei Koeman, die de beladen persconferentie vrijdag nog jolig begon. "Ik wil graag een bekende uitspraak van Louis van Gaal aanhalen: 'Goedemiddag, mijn vrienden van de pers.'" Van Gaal sprak die woorden in 2000 voordat hij zijn ontslag bij FC Barcelona aankondigde.

De 58-jarige Koeman staat al langer onder druk in Camp Nou, maar zijn dagen als trainer lijken geteld na de pijnlijke 3-0-nederlaag van woensdagavond tegen Benfica in de Champions League. Spaanse media melden dat de Nederlander na het duel met Atlético Madrid van zaterdagavond (aftrap 21.00 uur) wordt ontslagen.

"Ik heb ook ogen en oren en ik weet dat er veel vanuit de club wordt gelekt", aldus Koeman over de speculaties. "De geruchten zullen vast voor een deel kloppen. Ik sta er nog hetzelfde in en dat is dat ik wil blijven. Maar ik ben er klaar mee om mezelf te verdedigen. Ik zal op een dag mijn kant van het verhaal vertellen."

Koeman vindt vooral dat er door de club en de buitenwacht te veel wordt verwacht van FC Barcelona, dat mede door het vertrek van Lionel Messi en Antoine Griezmann flink op kwaliteit heeft ingeleverd. De Catalanen wonnen slechts drie van de eerste zes competitieduels en zijn na twee Champions League-wedstrijden nog puntloos.

Koeman ontwijkt vragen over zijn relatie met Laporta

Het is daarnaast geen geheim dat voorzitter Laporta het liefst van Koeman af wil. Na het vorige seizoen vertelde de preses dat hij op zoek ging naar een nieuwe coach en dat Koeman alleen kon blijven als hij niet zou slagen in zijn zoektocht. Het contract van de oud-verdediger loopt nog een jaar door en het noodlijdende Barcelona kan het zich in principe niet permitteren om een afkoopsom te betalen.

Koeman wilde op zijn persconferentie niet ingaan op vragen over zijn relatie met Laporta. "Daar hoef ik geen antwoord op te geven. Het gaat me vooral om de manier waarop er met mij wordt omgegaan. Het succes van een coach hangt ook af van de spelers die hij heeft. Als ik een zak geld had gehad, was Messi hier nog geweest. Ik heb altijd al gezegd dat deze selectie iets mist."

Hoewel het lot van Koeman bij FC Barcelona al bezegeld lijkt, blijft hij zich voor de volle 100 procent inzetten voor de club waar hij als speler grote successen vierde. "Ik ben op dit moment niet belangrijk, de spelers wel. Ik ben hier uit liefde voor de club en hopelijk kan de ploeg morgen een goed resultaat boeken."

Koeman zit zaterdag zelf niet op de bank als FC Barcelona de uitwedstrijd tegen Atlético speelt. De oud-bondscoach van Oranje zit nog een schorsing uit, nadat hij vorige week in de competitiewedstrijd tegen Cádiz CF (0-0) naar de tribune werd gestuurd.

