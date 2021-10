Noorwegen moet het in de komende WK-kwalificatiewedstrijden mogelijk doen zonder topschutter Erling Haaland. Borussia Dortmund wil de 21-jarige spits, die herstellende is van een spierblessure, niet afstaan voor de interlandperiode.

Haaland is al ruim een week geblesseerd en ontbreekt daardoor zaterdag ook in de competitiewedstrijd tegen FC Augsburg. Hoewel Haaland wel is opgeroepen door de Noorse bondscoach Stale Solbakken, wil trainer Marco Rose zijn nummer 9 voorlopig niet laten gaan.

"Hij blijft voorlopig bij ons en reist niet naar de Noorse nationale ploeg", zei Rose. Zonder Haaland verloor Dortmund vorige week het Bundesliga-duel bij Borussia Mönchengladbach (1-0).

De Duitse ploeg won midweeks in de Champions League wel van Sporting CP dankzij een doelpunt van Oranje-international Donyell Malen: 1-0. Zowel Dortmund als Ajax heeft na twee wedstrijden zes punten in groep C.

Noorwegen zit in de WK-kwalificatie in de poule bij Oranje. Beide landen hebben dertien punten uit zes duels; op basis van het doelsaldo staat het Nederlands elftal bovenaan. De Noren spelen volgende week vrijdag in Istanboel tegen Turkije en ontvangen drie dagen later Montenegro in Oslo.

Haaland maakte in vijftien interlands twaalf doelpunten voor Noorwegen. Solbakken heeft vleugelspits Dennis Johnsen, oud-speler van Ajax, sc Heerenveen en PEC Zwolle, voor het eerst opgeroepen. De 23-jarige Johnsen speelt nu bij het Italiaanse Venezia.