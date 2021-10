De Amerikaanse vrouwenvoetbalclub North Carolina Courage heeft coach Paul Riley per direct ontslagen. De Engelsman wordt door oud-voetbalsters Sinead Farrelly en Meleana Shim beschuldigd van seksueel misbruik. Riley zelf ontkent.

"We steunen de speelsters die zo moedig naar voren zijn gekomen met hun verhaal", verklaarde North Carolina Courage op zijn website. De club komt uit in de NWSL, het hoogste profniveau in de Verenigde Staten.

Farrelly (31) en Shim (30) deden hun verhaal in het tijdschrift The Athletic. Ze vertelden uitgebreid over de seksuele intimidaties die volgens hen meer dan tien jaar duurden. Riley ontkent alle beschuldigingen en zegt dat hij nooit seks met de speelsters heeft gehad. Hij ontmoette ze wel eens in een bar en betaalde dan hun drankjes.

Voor de club waren de aantijgingen voldoende om Riley de laan uit te sturen. De club moedigt speelsters en medewerkers ertoe aan ermee naar buiten te treden als ze ongepast gedrag hebben ervaren. De beschuldigingen worden onderzocht het Amerikaanse centrum voor veilige sport.

"Een veilige werkomgeving is een topprioriteit voor de competitie", zegt voorzitter Lisa Baird. De Amerikaanse voetbalfederatie noemt de misbruikverhalen "weerzinwekkend en onaanvaardbaar".

In de Verenigde Staten kwam enkele jaren geleden al een groot misbruikschandaal in het turnen aan het licht dankzij getuigenissen van slachtoffers, onder wie meervoudig olympisch- en wereldkampioene Simone Biles. Larry Nassar, de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam, werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf wegens het misbruiken van honderden turnsters.