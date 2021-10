Feyenoord-middenvelder Guus Til is vrijdag door de Eredivisie uitgeroepen tot Speler van de Maand september. Ajax-verdediger Jurriën Timber nam de prijs voor het Talent van de Maand in ontvangst.

De 23-jarige Til kwam deze zomer op huurbasis van Spartak Moskou naar De Kuip en maakte sindsdien een sterke indruk. Deze maand won Til met Feyenoord van PSV (0-4), sc Heerenveen (3-1) en NEC (5-3). Met vier goals was hij bovendien de trefzekerste speler in september.

Til is de eerste Feyenoord-speler sinds Justin Bijlow in april 2021 die de prijs in ontvangst mocht nemen. Til werd in het maandklassement op de voet gevolgd door de defensie van Ajax.

Van die defensie had Timber de hoogste beoordeling. Ajax verstevigde in september de koppositie door te winnen van PEC Zwolle (0-2), SC Cambuur (9-0), Fortuna Sittard (0-5) en FC Groningen (3-0). De Amsterdammers kregen in alle vier de wedstrijden geen enkel doelpunt tegen.

Ajax was met vijf spelers bovendien hofleverancier in het Eredivisie Elftal van de Maand. De volledige defensie bestaat uit Ajacieden.

Volledig Elftal van de Maand september: Timon Wellenreuther (Willem II); Daley Blind (Ajax), Lisandro Martínez (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Noussair Mazraoui (Ajax); Cody Gakpo (PSV), Guus Til (Feyenoord), Jens Toornstra (Feyenoord); Dusan Tadic (Ajax), Tom Boere (SC Cambuur) en Mats Seuntjens (Fortuna Sittard).

Jurriën Timber werd uitgeroepen tot Talent van de Maand in september. Jurriën Timber werd uitgeroepen tot Talent van de Maand in september. Foto: Eredivisie

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie