Doelman Mark Flekken en aanvaller Noa Lang zijn opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de komende WK-kwalificatieduels met Letland en Gibraltar, zo heeft bondscoach Louis van Gaal vrijdag bekendgemaakt.

Het is voor het eerst dat Flekken (Freiburg) en Lang (Club Brugge) deel uitmaken van de selectie van Oranje. Naast Flekken zijn ook Joël Drommel, Justin Bijlow en Tim Krul geselecteerd, waardoor er liefst vier keepers bij de groep zitten. Jasper Cillessen maakte onlangs zijn rentree bij Valencia, maar valt (nog) buiten de boot.

"Mark Flekken is nieuw ten opzichte van de vorige keer. Ik wil hem graag zien om een goed beeld van hem te krijgen. In de Bundesliga laat hij goede dingen zien", zegt Van Gaal over de nog relatief onbekende doelman.

Van de 28-koppige voorselectie zijn er met Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Devyne Rensch (Ajax) twee spelers afgevallen. De 23-jarige Bergwijn kampt met een enkelblessure en de achttienjarige Rensch is net hersteld van blessureleed.

Het Nederlands elftal vervolgt de kwalificatiereeks voor het WK 2022 op vrijdag 8 oktober met een uitwedstrijd tegen Letland in Riga. De ploeg van Van Gaal wacht drie dagen later in De Kuip een wedstrijd tegen het nog puntloze Gibraltar.

Onder Van Gaal heeft Oranje in de vorige interlandperiode een belangrijke stap gezet naar WK-kwalificatie. Na een gelijkspel bij Noorwegen (1-1) en ruime zeges op Montenegro (4-0) en Turkije (6-1) is Oranje koploper in groep G. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2022 in Qatar.