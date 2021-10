Trainer Thomas Letsch vindt dat scheidsrechter Kevin Clancy voor een groot deel schuldig is aan de nederlaag van Vitesse tegen Stade Rennais in de Conference League. De Duitser begrijpt niet dat de Fransen na rust een penalty kregen.

Clancy wees aan het begin van de tweede helft naar de stip toen de doorgebroken Loum Tchaouna door doelman Markus Schubert werd neergelegd in het strafschopgebied. Aan de aanval van Stade Rennais ging echter een overtreding op Riechedly Bazoer vooraf, maar die werd niet gezien door de arbitrage.

"Ik was kwaad toen ik de beelden terugzag", zei Letsch na het duel volgens Omroep Gelderland. "Er werd een overtreding op Bazoer gemaakt waarvoor gefloten had moeten worden. Maar er is geen VAR in de Conference League, dus we moeten het accepteren. Anno 2021 zou het beter zijn als die er wel zou zijn bij dit soort duels."

Serhou Guirassy benutte de strafschop en zette zijn ploeg zo weer naast Vitesse, dat in de eerste helft knap op voorsprong was gekomen via Maximilian Wittek. De afgelopen zomer door Ajax begeerde Kamaldeen Sulemana zorgde er twintig minuten voor tijd voor dat de Arnhemmers helemaal met lege handen stonden.

"Ik was tevreden over zowel de eerste als tweede helft", bleef Letsch positief. "We hebben gewoon goed gespeeld vanavond. Ik kan alleen maar trots zijn op wat mijn spelers hebben laten zien. We hebben genoeg kansen gehad om minimaal gelijk te spelen of zelfs te winnen."

Vitesse, dat in de eerste speelronde wel wist te winnen van NS Mura (2-0), bezet momenteel de derde plek in groep G. Zowel Tottenham Hotspur als Stade Rennais heeft een punt meer. Mura is nog puntloos.

