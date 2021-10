Bij de eerste Klassieker voor vrouwen tussen Feyenoord en Ajax worden zondag geen uitsupporters toegelaten. Daarmee wordt er één lijn getrokken met de duels tussen de mannenteams, al kunnen de Rotterdammers niet helemaal uitsluiten dat er fans uit Amsterdam naar de wedstrijd komen kijken.

Al sinds 2009 zijn er bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax geen uitsupporters welkom vanwege ongeregeldheden in het verleden. Sinds Feyenoord met een team toetrad tot de Vrouwen Eredivisie, was de vraag of die regel ook daarvoor zou gelden. Dat is dus het geval, maar het zit wel iets anders in elkaar.

Hoewel er vanwege het verbod niets wordt georganiseerd voor uitsupporters, geldt er bij vrouwenwedstrijden vrije verkoop. Dat betekent dat fans van Ajax in theorie 'gewoon' online of bij De Kuip een kaartje kunnen kopen voor de wedstrijd tussen de vrouwenteams op sportpark Varkenoord.

"Je kunt nooit beïnvloeden wie de kaarten kopen", zegt een woordvoerder van Feyenoord tegen NU.nl. "Dat geldt ook bij jeugdwedstrijden. Er kan altijd publiek komen dat je niet wil hebben. Ajax organiseert niks, maar houdt ons op de hoogte bij eventuele problemen. We hebben zelf ook een veiligheidsafdeling die ernaar kijkt."

Zondag staat er voor het eerst een Klassieker voor vrouwen op het programma. Foto: Pro Shots

'Geen signalen dat veiligheid in geding komt'

Tijdens wedstrijden van de vrouwen van Feyenoord is er overigens wel gewoon een toegangscontrole. Daarnaast wordt het sportpark afgeschermd, waardoor niet iedereen er zomaar kan komen. Vooralsnog zijn er bij de Rotterdammers dan ook geen zorgen over eventuele ongeregeldheden.

"We zouden er niet spelen als het niet kan. Op dit moment gaan we ervan uit dat er normaal publiek komt. Er zijn vooralsnog geen signalen dat de veiligheid in het geding gaat komen", aldus de woordvoerder van Feyenoord.

De eerste Klassieker voor vrouwen begint zondag om 12.15 uur. Het mannenteam van Feyenoord speelt die dag om 16.45 uur een uitwedstrijd tegen Vitesse, terwijl Eredivisie-koploper Ajax om 14.30 uur FC Utrecht ontvangt in de Johan Cruijff ArenA.

