Glen Kamara is donderdagavond in de uitwedstrijd van Rangers tegen Sparta Praag in de Europa League uitgefloten door schoolkinderen op de tribune. De onvriendelijke ontvangst kwam amper zeven maanden nadat de middenvelder racistisch was bejegend door Slavia Praag-verdediger Ondrej Kúdela.

De 25-jarige Kamara, die bij Rangers een basisplek had in Praag, werd uitgefloten en uitgejouwd als hij aan de bal was. Dat ging zo door tot de Fin in de 74e minuut zijn tweede gele kaart kreeg en het veld met rood moest verlaten.

Het stadion zou donderdag eigenlijk gesloten blijven voor de fans van Sparta Praag, omdat AS Monaco-speler Aurélien Tchouaméni vorig seizoen het slachtoffer van racistische leuzen werd. De UEFA kwam echter met het idee om het stadion te vullen met zo'n 10.000 schoolkinderen. Er zaten ook volwassenen als begeleiders op de tribune.

"Als ze het inderdaad op Glen gemunt hadden, dan is dat extreem teleurstellend", zei Rangers-manager Steven Gerrard na de wedstrijd. "Maar het verrast me niet. Er moet door iedereen op de wereld harder worden opgetreden om racisme aan te pakken. Het moet een stuk serieuzer worden genomen."

Kamara werd vorig seizoen tijdens een Europa League-wedstrijd in Glasgow nog racistisch bejegend door verdediger Kúdela van Slavia Praag, stadgenoot en rivaal van Sparta Praag. Hoewel de Tsjech ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan racisme, besloot de UEFA hem voor tien duels te schorsen.

Overigens werd ook Kamara geschorst door de Europese voetbalbond. De middenvelder moest drie wedstrijden toekijken, omdat hij Kúdela na de wedstrijd in maart te lijf ging in de spelerstunnel.