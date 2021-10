De Nederlandse clubs hebben deze week opnieuw goede zaken gedaan met het oog op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Voor het eerst in bijna tien jaar wonnen vier Nederlandse ploegen in dezelfde speelronde hun Europese wedstrijd. Er zijn nu al evenveel zeges geboekt als in het hele vorige Europese seizoen.

Ajax trapte de week af door Besiktas dinsdag in de Champions League met 2-0 te verslaan en die goede lijn werd donderdag doorgetrokken: PSV won met 1-4 bij Sturm Graz in de Europa League en in de Conference League waren Feyenoord en AZ respectievelijk Slavia Praag (2-1) en Jablonec (1-0) de baas. Alleen Vitesse verloor, met 1-2 van Stade Rennais.

De laatste keer dat vier Nederlandse clubs in één Europese speelronde hun wedstrijd wonnen, was in februari 2012. De vijf vertegenwoordigende clubs boekten dit seizoen samen al achttien overwinningen (voorrondes meegeteld), evenveel als in het hele vorige Europese seizoen. Alleen Ajax en PSV wisten toen Europees te overwinteren.

De vier zeges van deze week leveren Nederland 1,6 punten op voor de coëfficiëntenranglijst, die de UEFA gebruikt om de Europese tickets te verdelen. Een overwinning levert twee punten op, maar dat aantal moet gedeeld worden door het aantal clubs waarmee het Europese seizoen is begonnen (vijf). Geen enkel ander land pakte dit seizoen tot dusver meer punten voor de coëfficiëntenranglijst dan Nederland.

Nederland verkleint gat met nummer zes Portugal

Op dit moment bezet Nederland de zevende positie, maar het gat met nummer zes Portugal is opnieuw kleiner geworden (45,216 om 36,500). Dat is van belang, want de nummer zes van de coëfficiëntenranglijst krijgt twee rechtstreekse tickets voor de groepsfase van de Champions League. Op dit moment is de nummer twee van de Eredivisie nog veroordeeld tot de voorrondes van het miljoenenbal.

Het gat met nummer zes Portugal en nummer vijf Frankrijk (46,415) lijkt nu nog onoverbrugbaar, maar dat is het niet. De coëfficiëntenranglijst is gebaseerd op de prestaties in het huidige én de vier voorgaande seizoen, en dat betekent dat de resultaten uit het seizoen 2017/2018 straks wegvallen.

Nederland scoorde toen beduidend minder dan Portugal (2,900 om 9,666) en levert dus veel minder punten in dan de Zuid-Europeanen. Frankrijk presteerde in het seizoen 2017/2018 nog beter dan Portugal (11,500) en zal dit seizoen goed moeten presteren om de straks wegvallende punten te compenseren.

Daarbij komt dat Ajax, PSV, AZ en Feyenoord koploper zijn in hun poule en op koers liggen voor overwintering, wat ook bonuspunten voor de coëfficiëntenranglijst kan opleveren. Portugal heeft bovendien nog maar vier ploegen over. De volgende Europese speelronde staat over drie weken op het programma.

Stand op coëfficiëntenranglijst UEFA 1. Engeland - 90,641

2. Spanje - 82,570

3. Italië - 65,902

4. Duitsland - 64,213

5. Frankrijk - 46,415

6. Portugal - 45,216

7. Nederland - 36,500

8. Oostenrijk - 32,850