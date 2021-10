Orkun Kökçü was jarenlang de aanvallende middenvelder van Feyenoord, maar donderdag tegen Slavia Praag deden alleen zijn rugnummer 10 en doelpunt nog denken aan zijn positie achter de spits. In zijn nieuwe rol als controlerende middenvelder moet hij vooral het spel vormgeven.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Met een brede grijns vertelt Kökçü donderdagavond tegen middernacht in De Kuip wat zijn nieuwe takenpakket bij Feyenoord is. "Ik ben veel aan de bal en probeer het spel zo te verdelen dat anderen mogelijkheden krijgen om te scoren." En dat geeft hem veel voldoening, voegt hij er gelijk aan toe.

Met zijn puntgave afstandsschot bewees Kökçü tegen Slavia Praag dat hij nog altijd zo doelgericht is als zijn rugnummer doet vermoeden. Maar sinds de komst van Guus Til en trainer Arne Slot heeft de Turkse international een andere rol op het middenveld van Feyenoord. Als de nieuwe spelverdeler van de Rotterdammers verzendt hij passes, loopt hij 'vuile meters' en maakt hij tackles.

Kökçü was nog niet teruggekomen van het EK met Turkije of hij werd door Slot op zijn nieuwe positie gezet. "En daar moest ik aan wennen. Het was best lastig. Ik moet iets meer het spel verdelen, terwijl ik vroeger veel vaker rond het zestienmetergebied kwam."

Met beelden liet Slot de twintigjarige Kökçü zien wat hij van hem eiste op het middenveld met Jens Toornstra en Til. De aanpak werpt de laatste wedstrijden zijn vruchten af. Na moeizame eerste weken is Kökçü een van de beste Feyenoorders van het moment. Tegen Slavia Praag was hij met zijn tweede doelpunt van het seizoen een van de uitblinkers.

65 Kökçü maakt openingstreffer bij duel tussen Feyenoord en Slavia Praag

'Ben veel fitter dan vorig jaar'

Zijn nieuwe positie heeft Kökçü ook de ogen geopend. "Ik kan meer geven dan ik dacht. Ik ben nu al veel fitter dan vorig jaar en kan alleen nog maar fitter worden." Zo werd hij tegen Slavia Praag na ruim een uur spelen op eigen verzoek gewisseld, omdat zijn "benen op waren". "Op zo'n Europese avond geef je toch nog meer dan normaal", verklaarde hij.

Mede daarom wimpelt Kökçü de complimenten voor zijn spel, waaronder die van Slot, voorlopig nog af. "Het gaat beter, maar ik kan hiermee geen genoegen nemen. Waarmee wel? Dat ik deze lijn doortrek. Het gaat nu redelijk, maar ik moet dit vasthouden en nog meer dan dit geven."

En ja, bevestigt Kökçü, nu haalt hij ook voldoening uit het maken van 'vuile meters' bij Feyenoord. "Dat gaat me nu goed af. Mij hoor je er niet over klagen. Maar het gevoel van scoren, zoals vandaag, is altijd lekker."