Arne Slot is blij dat Feyenoord ook in een grote wedstrijd in staat is het spel te domineren. Mede door een overtuigende eerste helft wonnen de Rotterdammers donderdag nipt met 2-1 van Slavia Praag in de groepsfase van de Conference League.

"Dit is een van de sterkste tegenstanders die we dit jaar getroffen hebben", aldus Slot na afloop tijdens zijn persconferentie. "Na de zege op PSV (0-4) heb ik gezegd dat ik heel graag wilde zien dat we in een grote wedstrijd dominant zijn. Dat waren we in de eerste helft. Dit was de beste eerste helft van het jaar."

Feyenoord had voor rust geen kind aan Slavia Praag en leidde bij de thee al met 2-0 door doelpunten van Orkun Kökçü en Bryan Linssen. Toch was Slot niet helemaal tevreden over de eerste 45 minuten van zijn ploeg tegen de regerend landskampioen van Tsjechië, die in eigen land al 54 wedstrijden op rij ongeslagen was.

"Ik was vooral teleurgesteld dat we uit de vele kansen maar twee keer scoorden. Als je tegen een tegenstander speelt die al zo lang ongeslagen is, weet je dat ze niet alleen kwalitatief goed zijn, maar ook mentaliteit hebben. Ik heb ook in de rust gezegd: we hoeven geen seconde te denken dat de wedstrijd beslist is. En helaas kwam dat ook uit."

Mede door het openingsdoelpunt van Orkun Kükçü won Feyenoord met 2-1 van Slavia Praag. Foto: ANP

'Dit is wat we graag willen'

Feyenoord kraakte na de onderbreking en zag Slavia Praag na ruim een uur spelen de aansluiting vinden via Tomás Holes, die raak kopte uit een indirecte vrije trap. Met hangen en wurgen bleven de Rotterdammers in het vervolg overeind.

"Zij namen meer risico in het druk zetten en dan moeten wij in staat zijn om de bal langer in de ploeg te houden", vond Slot. "In plaats van vijftien tot twintig keer, moesten we nu veertig tot vijftig keer druk zetten en daar hadden we de energie niet meer voor. Het vervelende was ook dat de eerste kans tegen gelijk een doelpunt opleverde."

Toch was Slot trots dat zijn verdediging na de aansluitingstreffer van Slavia Praag geen grote kansen meer weggaf. Hij wenste dan ook vooral te kijken naar de sterke eerste helft van zijn ploeg. "Het heeft me geen seconde verbaasd dat we dit konden. Dit heb je niet voor het eerst gezien als je ons volgt. Dit is wat we heel graag willen."