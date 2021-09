AZ-coach Pascal Jansen is niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de Conference League-wedstrijd tegen FK Jablonec. De Alkmaarders boekten donderdagavond wel een 1-0-overwinning op de Tsjechen en gaan aan de leiding in hun groep.

"Deze wedstrijd was slecht van onze kant en moeten we gauw vergeten", zei Jansen bij ESPN. "Het streven is om beter te spelen dan vandaag. Maar we moeten bescheiden blijven, want er is nog genoeg werk te verzetten."

AZ had behoorlijk wat moeite met Jablonec en creëerde pas vlak voor rust de eerste mogelijkheid. Albert Gudmundsson stuitte hierbij nog op de vuisten van doelman Jan Hanus, maar de IJslander maakte acht minuten na rust wel het enige doelpunt van de wedstrijd.

"Het ging heel moeizaam", aldus Jansen. "Met name in de eerste helft zat er weinig tempo in ons spel. Op de momenten dat we ruimte kregen, gingen we daar slordig mee om. En we gaven ook veel kansen weg in de eerste helft."

"Ik was dan ook blij met het hogere tempo in de tweede helft, maar het is niet zo dat we heel sprankelend en goed hebben gespeeld. We hadden zuiverder moeten zijn aan de bal. Als je zo onnodig veel balverlies lijdt als wij, dan blijf je rennen."

239 Bekijk de samenvatting van AZ-Jablonec (1-0)

'We zijn een elftal in opbouw'

AZ is bezig aan een wisselvallig seizoen. De Noord-Hollanders wonnen in de Eredivisie pas twee keer en staan na zes duels met zes punten op de twaalfde plek. In de Europa League werd eerder gelijkgespeeld bij het Deense Randers FC (2-2).

"We zijn een elftal in opbouw en dat gaat met vallen en opstaan", zei Jansen. "Dan is het belangrijk dat je de punten pakt die nodig zijn. Vandaag lukte dat in een heel moeilijke wedstrijd. Vanuit deze situatie gaan we weer verder bouwen."

Door de overwinning op Jablonec gaat AZ met vier punten aan kop in groep D. De ploeg van Jansen vervolgt de Conference League op 21 oktober met een uitwedstrijd tegen het Roemeense CFR Cluj.

