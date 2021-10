Pelé heeft donderdag na ruim een maand het ziekenhuis in de Braziliaanse stad São Paulo verlaten. De tachtigjarige voetbalicoon is voldoende hersteld na zijn darmoperatie, maar moet wel thuis chemotherapie ondergaan.

Pelé werd op 30 augustus opgenomen in het ziekenhuis en ging op 4 september onder het mes om een tumor aan zijn dikke darm te laten verwijderen. Nadat de Braziliaan eerder al de intensive care mocht verlaten, heeft hij nu groen licht gekregen om thuis verder aan te sterken.

"De patiënt is stabiel en zal chemotherapie blijven ondergaan, na een operatie om een ​​tumor in de darm te verwijderen", meldt het ziekenhuis in een kort medisch bulletin. Eerder was nog niet naar buiten gebracht dat chemotherapie noodzakelijk is.

Pelé laat op Facebook weten dat hij blij is om weer thuis te zijn. "Ik wil het hele team van het Albert Einstein-ziekenhuis bedanken. Ze hebben mijn verblijf aangenaam gemaakt en mij zeer hartelijk welkom geheten. Dank ook aan iedereen die van afstand mijn leven compleet maakte met alle liefdevolle berichten."

De dochter van Pelé liet woensdag via Instagram al weten dat haar vader op het punt stond om weer naar huis te gaan, om daar verder behandeld te worden. Ze vindt de situatie geruststellend genoeg om zelf weer terug te keren naar haar woonplaats New York.

De voorbije jaren was de gezondheidstoestand van Pelé, die in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen werd met Brazilië, vaker zorgelijk. Hij werd meerdere keren geopereerd aan zijn heup en kampte met knieklachten en een wervelkolomprobleem.