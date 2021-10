Roger Schmidt kon donderdag niet anders dan tevreden zijn met de eclatante 1-4-zege van PSV op Sturm Graz in de Europa League. De trainer vond het ook fijn dat juist Joël Drommel, die afgelopen weekend tegen Willem II (2-1-verlies) enorm in de fout ging, een belangrijke rol speelde.

Drommel had een knappe reflex in huis nadat Sturm Graz na een klein uur spelen de aansluitingstreffer had gemaakt. Daardoor bleef de gelijkmaker uit en konden aan de andere kant Philipp Max en Yorbe Vertessen de zege veiligstellen.

"Joël was heel belangrijk. Ik ben blij voor hem", zo prees Schmidt zijn keeper bij ESPN. "Afgelopen zaterdag zat het hem tegen Willem II niet mee, maar ik heb altijd geloofd dat hij een goede doelman is."

"Na de goal van Sturm Graz was er een moment waar we wat meer moeite hadden, toen moesten we volhouden. We konden snel het spel weer naar onze hand zetten. Dat je twee keer scoort terwijl je onder druk staat, is een goed teken."

Met vier punten uit twee wedstrijden staat PSV bovenaan in groep B. "Het is een goede eerste stap richting de knock-outfase", vindt Schmidt. "Hier kunnen we op voortborduren. Het is fijn dat we alles in eigen hand hebben."

Drommel: 'Voelde me schuldig na Willem II'

Nog voordat hij het compliment van zijn trainer had gehoord, stapte Drommel met een voldaan gevoel van het veld. "Ik heb een moeilijke week achter de rug na mijn fout tegen Willem II", beaamde hij. "Ik voelde me erg schuldig, want door mij hadden we verloren."

"Ik was er echt op gebrand om het zo goed mogelijk te doen vanavond. Ik denk dat ik vanavond wel een paar keer belangrijk was. We hebben een hele goede overwinning geboekt en ik heb ook een paar heel mooie goals gezien."

PSV hervat het Europese avontuur op 21 oktober met een thuiswedstrijd tegen AS Monaco. Die ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen Real Sociedad en staat op basis van doelsaldo onder de Eindhovenaren.