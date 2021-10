Vitesse heeft donderdag met 1-2 verloren van Stade Rennais in de Conference League. De Arnhemmers kwamen nog wel op voorsprong, maar slaagden er niet in om die score vast te houden.

Maximilian Wittek opende na een half uur de score en tien minuten na rust maakte Serhou Guirassy uit een strafschop gelijk. De Fransen mochten een penalty nemen omdat Vitesse-doelman Markus Schubert veel te laat bij de bal was en een overtreding beging.

Een kwartier later kwam Vitesse op achterstand door een goal van Kamaldeen Sulemana. De linksbuiten, die deze zomer nog in de belangstelling stond van Ajax, plaatste de bal fraai in de verre hoek. Door een rode kaart van Loïc Badé speelde Vitesse nog ruim een kwartier in een overtalsituatie, maar de ploeg van trainer Thomas Letsch kon daar niet van profiteren.

Vitesse, dat de Conference League eerder deze maand begon met een 0-2-overwinning op NS Mura, staat na twee duels op de derde plaats in groep G en heeft een punt minder dan Tottenham Hotspur en Rennes. De 'Spurs' wonnen donderdag met 5-1 van Mura door goals van Dele Alli, Giovani Lo Celso en een hattrick van Harry Kane.

Vitesse vervolgt de Conference League op 21 oktober met een thuiswedstrijd tegen Tottenham. In de Eredivisie staat voor Vitesse zondag een thuisduel met Feyenoord op het programma.

Vitesse kan sterk begin geen passend vervolg geven

Vitesse begon goed aan de wedstrijd tegen de huidige nummer dertien van Frankrijk en kwam na een half uur verdiend op voorsprong door een fraaie goal van Wittek. De Slowaak stond vrij in het strafschopgebied en schoot snoeihard via de onderkant van de lat raak.

Na rust was er van het goede spel van Vitesse weinig meer over en luidde Schubert op onhandige wijze de gelijkmaker in. In de 51e minuut dook Loum Tchaouna op voor het Vitesse-doel, waarna Schubert veel te laat bij de bal was en de achttienjarige Fransman lanceerde. Vanaf 11 meter schoot Guirassy door het midden binnen.

Sulemana had al op de paal geschoten toen het in de zeventigste minuut wél raak voor hem was. De behendige flankspeler trok naar binnen en plaatste de bal in de verre hoek.

Omdat Badé in de 73e minuut Loïs Openda vloerde en tegen zijn tweede gele kaart aanliep, speelde Vitesse in de slotfase in een overtalsituatie. Uit een corner was Openda in extremis nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar zijn inzet werd op de lijn gekeerd door een Franse verdediger.

De stand in groep G 1. Tottenham Hotspur 2-4 (+4)

2. Stade Rennais 2-4 (+1)

3. Vitesse 2-3 (+1)

4. NS Mura 2-0 (-6)

