Feyenoord heeft donderdag een zwaarbevochten zege geboekt op Slavia Praag in de groepsfase van de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot won dankzij een overtuigende eerste helft met 2-1 van de regerend landskampioen van Tsjechië en veroverde daarmee de koppositie in de poule.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Feyenoord kwam al na dertien minuten spelen in de eigen Kuip op voorsprong via Orkun Kökçü, waarna Bryan Linssen met een fraaie kopbal de sterke eerst helft van de Rotterdammers bekroonde met de 2-0.

Na de onderbreking werd de thuisploeg bij vlagen met de rug tegen de muur gezet en vond Slavia Praag via Tomás Holes de aansluiting. Feyenoord hield in het resterende half uur stand en boekte zo zijn eerste groepszege in de Conference League.

Door de overwinning is Feyenoord de nieuwe koploper in poule E. De vijftienvoudig landskampioen, die de groepsfase van de nieuwe Europese clubcompetitie twee weken geleden opende met een doelpuntloos gelijkspel tegen Maccabi Haifa, heeft één punt meer dan Slavia Praag en Union Berlin. Laatstgenoemde won donderdag met 3-0 van Maccabi Haifa.

Met de driepunter blijft Feyenoord ook de goede reeks voortzetten. De ploeg van trainer Slot boekte tegen Slavia Praag de vierde overwinning op rij en is al vijf achtereenvolgende duels ongeslagen. Van de veertien wedstrijden die Feyenoord tot dusver speelde, werden er slechts twee verloren.

Stand in poule E: 1. Feyenoord 2-4 (2-1)

2. Slavia Praag 2-3 (4-3)

3. Union Berlin 2-3 (4-3)

4. Maccabi Haifa 2-1 (0-3)

65 Kökçü maakt openingstreffer bij duel tussen Feyenoord en Slavia Praag

Feyenoord in eerste helft oppermachtig

Met de herstelde Marcus Pedersen terug in de basis was Feyenoord heer en meester tegen Slavia Praag, dat onder anderen clubtopscorer Jan Kuchta spaarde voor de derby van komende zondag tegen aartsrivaal Sparta Praag. Vanaf de aftrap was het eenrichtingsverkeer richting het doel van de Tsjechische club.

Na mogelijkheden voor Guus Til en Linssen brak Feyenoord al in de dertiende minuut de ban. Luis Sinisterra legde de bal terug op de vrijstaande Kökçü en de Turkse international schoof de bal met zijn linkerbeen in de verre hoek, buiten het bereik van Slavia Praag-doelman Ales Mandous: 1-0.

Feyenoord bleef na de vroege openingstreffer het spel dicteren en kwam in de 24e minuut alweer op 2-0. Linksachter Tyrell Malacia legde de bal panklaar op het hoofd van Linssen, die bij de tweede paal boven zijn tegenstander uittorende en fraai binnenkopte. Voor de spits was het alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen.

82 Linssen zet Feyenoord op 2-0 tegen Slavia Praag

Feyenoord wankelt na rust

Na rust was Feyenoord geen schim meer van de ploeg die Slavia Praag van het veld blies. Met het inbrengen van onder anderen Kuchta waren de bezoekers de dominerende partij in De Kuip en wist de ploeg van trainer Slot geen schot op doel meer te lossen.

Na verschillende speldenprikjes kwam Slavia Praag in de 63e minuut verdiend op 2-1. Jens Toornstra was Holes helemaal kwijt bij een indirecte vrije trap en de kopbal van de verdediger was ook doelman Justin Bijlow te machtig. De Tsjech was afgelopen zomer op het EK ook al trefzeker tegen het Nederlands elftal.

Slot haalde vervolgens Kökçü (voor Fredrik Aursnes), Sinisterra (voor Cyriel Dessers) en Alireza Jahanbakhsh (voor Lutsharel Geertruida) naar de kant om weer grip op de wedstrijd te krijgen, maar slaagde daar niet in.

Feyenoord wankelde in een hectische slotfase met verschillende opstootjes, maar mede dankzij een ingreep van Malacia op de doellijn bleven de Rotterdammers overeind en boekten ze hun eerste zege in de Conference League.

Bekijk de uitslagen en de standen in de Conference League