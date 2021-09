ADO Den Haag krijgt definitief zes punten in mindering vanwege het overtreden van de financiële reglementen van de KNVB. Het beroep dat de club uit de Keuken Kampioen Divisie had aangespannen, werd donderdag afgewezen.

ADO, dat achter Excelsior de tweede plaats bezet, raakt daardoor zes van de zestien behaalde punten kwijt. Daarmee zakt de club virtueel naar de dertiende plaats, al worden de punten officieel pas op de eindranglijst in mindering gebracht.

De tweevoudig landskampioen kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Daardoor lukte het niet om op tijd een sluitende begroting in te dienen.

Op 13 augustus strafte de licentiecommissie van de KNVB ADO met drie punten in mindering. Omdat de situatie een maand later nog steeds niet op orde was, volgde in september nogmaals dezelfde sanctie. Tegen beide uitspraken tekende ADO beroep aan.

ADO heeft ondanks straf wel kans op periodetitel

De financiële zorgen van ADO zijn nog steeds niet voorbij. Achter de schermen wordt al maandenlang gewerkt aan een overname, maar vooralsnog zonder resultaat. Daardoor hangt de club een faillissement of het kwijtraken van de proflicentie boven het hoofd.

Ondanks het verliezen van de beroepsprocedure, heeft ADO vrijdag wel de kans om de eerste periode in de wacht te slepen. De puntenaftrek geldt namelijk alleen voor de eindrangschikking en telt niet mee voor de periodestand.

ADO gaat vrijdag om 20.00 uur op bezoek bij MVV. Excelsior, dat dankzij een iets beter doelsaldo aan kop gaat, speelt uit tegen NAC Breda. De winnaar van de periode is verzekerd van deelname aan de play-offs.

