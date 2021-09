Quincy Promes heeft Spartak Moskou donderdagavond met twee doelpunten aan een 2-3-overwinning bij Napoli geholpen in de Europa League. Peter Bosz was met Olympique Lyon ook te sterk voor Brøndby IF: 3-0.

Napoli kwam al in de eerste minuut op voorsprong tegen Spartak door een goal van Elif Elmas, die een rebound benutte. Een half uur later moest de thuisploeg met tien man verder door een rode kaart voor Mário Rui. De Portugees kreeg aanvankelijk geel voor een tackle van achteren, maar werd na tussenkomst van de VAR uit het veld gestuurd.

Tien minuten na rust tekende Promes voor de gelijkmaker. De Nederlandse aanvaller schoof de bal langs doelman Alex Meret. Negen minuten voor tijd maakte Mikhail Ignatov de 1-2 voor Spartak, dat het duel ook met tien man eindigde door een tweede gele kaart voor Maximiliano Caufriez.

In de negentigste minuut leek Promes met zijn tweede van de avond voor de beslissing te zorgen, maar in blessuretijd bracht Victor Osimhen de spanning nog terug. De gelijkmaker zat er niet meer in voor de Italianen.

Door de overwinning staat Spartak met drie punten tweede in groep C, waar Legia Warschau aan kop gaat. De Polen wonnen tegen Leicester City ook hun tweede duel: 1-0. Napoli is met één punt de nummer drie.

Bosz wint opnieuw met Lyon

In groep A boekte Lyon een ruime zege op Brøndby. Karl Toko Ekambi maakte in de tweede helft in een tijdsbestek van acht minuten de eerste twee goals voor de Fransen. Houssem Aouar bepaalde de eindstand in de slotfase op 3-0.

Lyon, dat in de eerste wedstrijd met 0-2 bij Rangers won, gaat met zes punten aan kop in deze poule. Sparta Praag, dat Rangers met 1-0 versloeg, staat met vier punten tweede.

