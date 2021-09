AZ heeft donderdag de eerste overwinning in de Conference League geboekt. In Alkmaar won de ploeg van trainer Pascal Jansen door een goal van Albert Gudmundsson met 1-0 van het Tsjechische FK Jablonec.

De 24-jarige Gudmundsson was in de 53e minuut het eindstation van een fraaie aanval en zorgde zo voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor AZ was het de eerste overwinning in de Conference League, nadat de Alkmaarders eerder deze maand met 2-2 hadden gelijkgespeeld tegen het Deense Randers FC.

Door de overwinning is AZ bovendien de nieuwe koploper in poule D. De wedstrijd tussen CFR Cluj en Randers eindigde in een 1-1-gelijkspel. AZ vervolgt de Conference League op 21 oktober met een uitwedstrijd tegen Cluj.

AZ is bezig aan een wisselvallig seizoen. De Noord-Hollanders wonnen in de Eredivisie pas twee keer en staan na zes duels met zes punten op de twaalfde plek. Zondag gaat AZ op bezoek bij SC Cambuur.

Pantelis Hatzidiakos maakte in de tweede helft bijna een eigen doelpunt. Foto: ANP

AZ komt langzaam op gang in Alkmaar

AZ en Jablonec maakten er in het AFAS Stadion met name voor rust zeker geen spektakelstuk van. De bezoekers kregen in de eerste helft via Tomás Cvancara nog de beste mogelijkheid om te scoren, maar zijn poging ging voorlangs.

Het duurde tot vlak voor het rustsignaal voor AZ de eerste mogelijkheid creëerde. Van dichtbij kreeg Gudmundsson de kans om de score te openen, maar hij stuitte op de vuisten van de Tsjechische keeper Jan Hanus.

Acht minuten na rust was het wél raak voor de thuisploeg. In een mooie aanval over verschillende schijven was het Owen Wijndal die goed voorzette en zo Gudmundsson in stelling bracht. Bij de tweede paal was het voor Gudmundsson een koud kunstje om binnen te tikken.

Halverwege de tweede helft kwam AZ met de schrik vrij. Pantelis Hatzidiakos wilde wegwerken, maar raakte de bal totaal verkeerd en schoot op zijn eigen lat. Dichter bij een treffer kwamen de Tsjechen in het restant niet meer, waardoor AZ de eerste zege in de Conference League boekte.

De stand in poule D 1. AZ 2-4 (+1)

2. FK Jablonec 2-3 (+0)

3. Randers FC 2-2 (+0)

4. CFR Cluj 2-1 (-1)

