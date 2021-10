PSV is na twee wedstrijden koploper in groep B van de Europa League geboekt. Na het gelijkspel eerder deze maand tegen Real Sociedad (2-2) werd Sturm Graz donderdag in Oostenrijk met ruime cijfers verslagen: 1-4.

PSV leek door goals van Ibrahim Sangaré en Eran Zahavi al op weg naar een simpele zege, maar door de aansluitingstreffer van Jon Gorenc Stankovic kwamen de Eindhovenaren na een klein uur spelen toch nog in de problemen.

De terechte zege werd in de laatste twintig minuten alsnog veiliggesteld door goals van Philipp Max en Yorbe Vertessen. Door een rode kaart van Sangaré sloot PSV het duel af met tien man.

Omdat het duel tussen Real Sociedad en AS Monaco in 1-1 eindigde, grijpt PSV de koppositie in groep B. De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft net als AS Monaco, waar basisspeler Myron Boadu niet tot scoren kwam, vier punten uit twee wedstrijden, maar een beter doelsaldo.

Stand in groep B: 1. PSV 2-4 (6-3)

2. AS Monaco 2-4 (2-1)

3. Real Sociedad 2-2 (3-3)

4. Sturm Graz 2-0 (1-5)

Sangaré breekt ban voor PSV na stroeve start

Schmidt stuurde tegen Sturm Graz dezelfde elf spelers het veld in als afgelopen weekend tegen Willem II, toen ondanks een enorm overwicht met 2-1 werd verloren. Dat betekende dat Ritsu Doan op de rechterflank opnieuw de geblesseerde Noni Madueke verving.

Na een wat stroef begin trokken de Eindhovenaren het initiatief in de Merkur Arena naar zich toe, al duurde het een half uur voordat Cody Gakpo met een schot van afstand voor het eerste gevaar zorgde. De openingstreffer kwam er twee minuten later alsnog toen Sangaré attent reageerde bij een corner en de bal op slimme wijze over keeper Jörg Siebenhandl wipte.

PSV hield het overwicht vast en leek al vroeg in de tweede helft de genadeklap uit te delen. Na een vlijmscherpe counter zorgde Zahavi na een voorzet van Mario Götze met een beetje geluk voor de 0-2.

PSV richt zich knap op na aansluitingstreffer

Drie minuten later keerde de spanning echter volledig terug toen Gorenc Stankovic met een kopbal uit een vrije trap voor de aansluitingstreffer zorgde. De thuisploeg en het publiek begonnen plots weer te geloven in een goed resultaat, maar dankzij een fraaie reflex van PSV-doelman Joël Drommel bleef de gelijkmaker uit.

Een kwartier voor tijd was het linksback Max die de hoop van de huidige nummer twee van Oostenrijk definitief aan diggelen schoot. Met een geweldige uithaal, die nog wel van richting werd veranderd, liet hij Siebenhandl kansloos. Invaller Vertessen maakte er wat later ook nog 1-4 van.

Kleine tegenvaller voor PSV was dat het niet met tien man het eindsignaal haalde. Sangaré kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart, waardoor de verdedigende middenvelder over drie weken ontbreekt in het groepsduel met AS Monaco.