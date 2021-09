AZ-Jablonec ·

5' De eerste kans is voor Jablonec. Cvancara wordt weggestuurd. Hij controleert goed en kan vanaf een meter of achttien uithalen. Het is een gevaarlijke volley, maar zijn schot gaat een meter naast. Even later zien we de Tsjechische spits weer. Weer gaat zijn poging naast. Dit keer via zijn hoofd.