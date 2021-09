PSV-coach Roger Schmidt voert geen wijzigingen door in zijn opstelling voor het Europa League-duel met Sturm Graz van donderdag. De Eindhovenaren verschijnen donderdag met dezelfde elf namen aan de aftrap als in de competitiewedstrijd tegen Willem II. Bij AZ keert Jordy Clasie terug van een schorsing in het Conference League-duel met FK Jablonec.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

Opstelling Sturm Graz: Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante; Hierländer, Stankovic, Kiteishvili; Yeboah, Ljubic, Jantscher.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Doan, Zahavi, Gakpo.

Ritsu Doan neemt op de rechterflank opnieuw de plaats in van Noni Madueke. De negentienjarige Engelsman kampt nog altijd met een spierblessure, waardoor hij ook het duel met Willem II (2-1-verlies) al miste.

In Tilburg keerden Ibrahim Sangaré en Mario Götze na blessures terug in de basis bij PSV. De Ivoriaan en de Duitser staan ook tegen Sturm Graz weer samen met Marco van Ginkel op het middenveld.

PSV begon de groepsfase van de Europa League twee weken geleden met een 2-2-gelijkspel thuis tegen Real Sociedad. Sturm Graz verloor met 1-0 bij AS Monaco.

De wedstrijd tussen Sturm Graz en PSV begint om 18.45 uur in Oostenrijk en staat onder leiding van de Oekraïense scheidsrechter Yevhen Aranovskyi.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League

Opstelling AZ: Jensen; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Gudmundsson, Pavlidis, Karlsson.

Opstelling FK Jablonec: Hanus; Holík, Kubista, Zelený, Krob; Plestil, Houska, Povazanec, Kratochvíl, Pilar; Cvancara.

Clasie keert terug in opstelling AZ

Bij AZ voert trainer Pascal Jansen tegen Jablonec één wijziging door in zijn opstelling ten opzichte van de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Clasie keert terug van een schorsing en krijgt op het middenveld weer de voorkeur boven Tijjani Reijnders.

Timo Letschert moet genoegen nemen met een plek op de bank. De verdediger keert terug in de selectie nadat hij tegen Go Ahead buiten de selectie werd gehouden vanwege zijn gedrag na de wedstrijd tegen FC Twente (3-1-verlies).

Letschert was tegen Twente schuldig aan twee tegengoals en werd al vroeg gewisseld. Hij was daar niet van gediend en verliet de Grolsch Veste op eigen gelegenheid in plaats van dat hij na het duel plaatsnam in de spelersbus.

Twee weken geleden begon AZ de groepsfase van de Conference League met een 2-2-gelijkspel op bezoek bij het Deense Randers FC. Jablonec won met 1-0 van het Roemeense CFR Cluj.

De wedstrijd tussen AZ en FK Jablonec gaat om 18.45 uur van start en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Rade Obrenovic.

Bekijk het programma en de standen in de Conference League