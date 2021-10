Feyenoord treedt donderdag met Marcus Pedersen aan in de Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag (aftrap 21.00 uur). De Noorse rechtsachter is hersteld van een kuitblessure en keert terug in de basiself van trainer Arne Slot.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling Slavia Praag Mandous; Bah; Ousou, Holes, Masopust; Sevcik, Stanciu, Traoré; Ekpai, Tecl, Dorley.

De 21-jarige Pedersen liep de kwetsuur vorige week woensdag op in de gewonnen competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1). Hij moest daardoor afgelopen zaterdag het duel met NEC (5-3-zege) aan zich voorbij laten gaan.

Lutsharel Geertruida verving de Noorse international tegen NEC, maar de verdediger neemt weer plaats op de reservebank. Pedersen, die afgelopen zomer werd overgenomen van Molde FK, is tot dusver een van de revelaties bij Feyenoord en gaf drie assists in twaalf officiële duels.

Verder houdt trainer Slot vast aan zijn vertrouwde namen bij Feyenoord. Dat betekent dat Guus Til opnieuw de aanvallende middenvelder is. De 23-jarige Til is met elf doelpunten clubtopscorer bij de Rotterdammers. Bryan Linssen staat wederom in de punt van de aanval.

Feyenoord is er veel aan gelegen om de thuiswedstrijd tegen Slavia Praag te winnen in de jacht op overwintering in de Conference League. De vijftienvoudig landskampioen opende twee weken geleden de Conference League met een doelpuntloos gelijkspel tegen Maccabi Haifa. Slavia Praag won zijn openingswedstrijd met 3-1 van Union Berlin en is daarmee koploper in de poule.

Feyenoord-Slavia Praag begint donderdag om 21.00 uur in Rotterdam en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Radu Petrescu. De Kuip is niet uitverkocht voor de eerste thuiswedstrijd van Feyenoord in de groepsfase van de Conference League.

Stand in poule E: 1. Slavia Praag 1-3 (3-1)

2. Feyenoord 1-1 (0-0)

3. Maccabi Haifa 1-1 (0-0)

4. Union Berlin 1-0 (1-3)

Vitesse met Openda tegen Rennes

Vitesse begint met één wijziging in de opstelling aan het thuisduel met Stade Rennais in de Conference League. Loïs Openda vervangt Daan Huisman, die zaterdag tegen Fortuna Sittard (1-1) nog in de basis stond.

Eerder deze week werd al bekend dat Oussama Tannane niet in actie zou komen tegen Rennes. De 27-jarige spelmaker werd door trainer Thomas Letsch uit de selectie gezet, omdat hij "niet volledig gefocust" zou zijn.

Vitesse begon eerder deze maand met een 0-2-zege op het Sloveense NS Mura aan het Europese toernooi. De aftrap in Stadion GelreDome is donderdag om 21.00 uur.

Opstelling Vitesse Schubert; Doekhi, Wittek, Rasmussen; Dasa, Bero, Baxoer, Tronstad; Openda, Frederiksen, Gboho

