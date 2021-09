De Marokkaanse bondscoach Vahid Halilhodzic heeft donderdag uitgehaald naar Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui. Het tweetal is - net als tijdens de vorige interlands - niet geselecteerd voor het Marokkaanse elftal en ligt momenteel in de clinch met Halilhodzic.

"Het is niet één geval van ongedisciplineerd zijn", zei Halilhodzic vrijdag op een persconferentie over de keuze om Ziyech andermaal thuis te laten. "We hebben geprobeerd met hem te praten, maar het gaat door en dan moet je ergens een streep trekken. Het is droevig, het is een puinhoop, maar ook erg zonde."

"Eerlijk gezegd heb ik er spijt van dat ik deze beslissing niet veel eerder heb genomen", vervolgde de bondscoach. "Hakim Ziyech heeft verschillende grenzen bereikt, het is niet één geval maar een opeenstapeling. En na een poosje moet je dan gewoon 'stop' zeggen."

Tijdens de vorige interlands in september noemde Halilhodzic een gebrek aan discipline de reden van de afwezigheid van de 28-jarige Ziyech. De Chelsea-middenvelder reageerde vervolgens boos via Instagram: "De volgende keer dat je praat, spreek dan de waarheid."

Volgens Marokkaanse media wil Ziyech pas terugkeren bij Marokko als er een andere bondscoach is en lijkt er geen ruimte meer voor een verzoeningsgesprek tussen hem en Halilhodzic.

Halilhodzic kan gedrag Mazraoui 'niet tolereren'

Ook de 23-jarige Mazraoui ontbreekt opnieuw. Volgens Halilhodzic heeft de Ajacied een keer geweigerd om te spelen. "Hij zei dat hij geblesseerd was, maar de medische staf vertelde me dat hij gewoon fit was. Zulk soort gedrag kan ik niet tolereren."

Mazraoui liet vorige week na afloop van Fortuna Sittard-Ajax (0-5) aan ESPN weten dat hij nooit duidelijkheid heeft gehad over de reden om hem niet meer op te roepen. De rechtsback zei dat de bondscoach hem en Ziyech er gewoon niet meer bij wil hebben. "Het is dan graag of niet."

Volgens Mazraoui (twaalf interlands) was er toen wel ruimte voor een verzoeningsgesprek tussen hem en Halilhodzic, maar dat gesprek is er - getuige de huidige selectie van Marokko - nog niet geweest.

AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal, Sparta Rotterdam-middenvelder Abdou Harroui en NEC-verdediger Souffian El Karouani zijn wel opgeroepen. Harroui, die afgelopen zomer nog voor Jong Oranje speelde op het EK, kan zijn debuut gaan maken. Dat geldt ook voor El Karouani.

Marokko speelt volgende maand drie kwalificatieduels voor het WK in Qatar. De 'Leeuwen van de Atlas' spelen op 6 en 9 oktober tegen Guinee-Bissau en op 12 oktober tegen Guinee.