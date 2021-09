De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft donderdag verrast door Gavi op te nemen in zijn selectie voor de finaleronde van de Nations League. De zeventienjarige middenvelder van FC Barcelona kan de jongste Spaanse international ooit worden.

Spanje speelt woensdag tegen Italië. Gavi is op die dag 17 jaar en 62 dagen oud. Ángel Zubieta geldt al sinds 1936 als de jongste speler ooit in het Spaanse shirt. De Bask was 17 jaar en 284 dagen oud toen hij ruim 84 jaar geleden debuteerde voor 'La Roja'.

Gavi komt uit de jeugdopleiding van Barcelona en krijgt dit seizoen flink wat speeltijd van trainer Ronald Koeman. Na vier wedstrijden in La Liga en twee invalbeurten in de Champions League mag het talent zich al melden bij de nationale ploeg.

Enrique heeft naast Gavi ook de achttienjarige aanvaller Yeremi Pino van Villarreal voor het eerst opgeroepen. Voor de derde interlandperiode op rij is er in de selectie van 23 spelers geen ruimte voor een speler van Real Madrid.

Ansu Fati (18) ontbreekt in de selectie. De aanvaller, die vorig jaar op een leeftijd van 17 jaar en 308 dagen zijn eerste interland speelde, maakte onlangs na bijna een jaar blessureleed zijn rentree bij Barcelona. Koeman had al de hoop uitgesproken dat Fati tijdens de interlandperiode bij zijn club zou mogen blijven.

Spanje en regerend Europees kampioen Italië treffen elkaar in Milaan in de halve finales van de Nations League. Een dag later staan België en wereldkampioen Frankrijk tegenover elkaar in Turijn. De winnaars spelen op 10 oktober in de finale, de verliezers duelleren die dag om de derde plaats.

Volledige Spaanse selectie Keepers: Unai Simón, David De Gea, Robert Sánchez.

Verdedigers: César Azpilicueta, Pedro Porro, Eric García, Pau Torres, Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Sergio Reguilón, Marcos Alonso.

Middenvelders: Sergio Busquets, Rodrigo, Pedri, Mikel Merino, Koke, Gavi.

Aanvallers: Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal, Pablo Fornals, Marcos Llorente, Yeremy Pino.

