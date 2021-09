Het bestuur van FC Barcelona heeft donderdag na het pijnlijke verlies in de Champions League tegen Benfica (3-0) vergaderd over de toekomst van trainer Ronald Koeman. Volgens Spaanse media wordt de Nederlander deze week nog niet ontslagen.

Volg nieuws over FC Barcelona Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom FC Barcelona

De Catalaanse kranten Sport en Mundo Deportivo en de Spaanse tv-zender Cuatro meldden donderdag aan het begin van de middag dat Koeman zaterdag in ieder geval nog de trainer is bij het belangrijke uitduel met regerend kampioen Atlético Madrid.

Overigens zal de oud-bondscoach niet op de bank zitten in Wanda Metropolitano, omdat hij nog een wedstrijd schorsing moet uitzitten na zijn rode kaart in het duel met Cádiz (0-0) van vorige week.

Voorzitter Joan Laporta, vicepresident Rafa Yuste, technisch directeur Mateu Alemany en Laporta's belangrijkste adviseur Enric Masip spraken donderdag tussen 3.00 en 4.00 uur, direct na aankomst uit Lissabon, met elkaar over een mogelijk ontslag van Koeman.

De positie van de coach staat al weken onder druk vanwege matige resultaten en zijn moeizame relatie met Laporta. De kansloze nederlaag tegen Benfica maakte een snel ontslag een stuk reëler, maar volgens Catalaanse media wil Laporta Koeman nog de kans geven om een goed resultaat te halen tegen Atlético.

De oud-international zei na het duel in Portugal dat hij zich nog gesteund voelt door de spelers. "Van de rest weet ik het niet, ik weet niet hoe de club erover denkt." Frenkie de Jong vertelde aan Spaanse media dat een nieuwe trainer volgens hem niet de oplossing is voor de problemen bij 'Barça'.

201 Bekijk de samenvatting van Benfica-FC Barcelona (3-0)

Kranten snoeihard over Barcelona

Spaanse media oordeelden snoeihard over de prestatie van Barcelona tegen Benfica. "Koeman groef zijn eigen graf in Lissabon", kopte Sport. "Nog een vernedering, dit Barcelona is een karikatuur van een team." De Madrileense krant Marca sprak op haar voorpagina van een "complete ramp".

Het Catalaanse Mundo Deportivo benadrukte dat de schuld niet alleen bij Koeman gezocht moet worden. "Maar dit Barcelona kan zich niet meten met Europese clubs. En als Laporta denkt dat een andere trainer voor verbetering kan zorgen, dan moet hij ingrijpen."

Alle kranten komen met lijstjes met mogelijke opvolgers van Koeman. Volgens Sport zijn clubicoon Xavi, de Belgische bondscoach Roberto Martínez, de clubloze Andrea Pirlo en de Argentijnse River Plate-coach Marcelo Gallardo de belangrijkste kandidaten.

Atlético-Barcelona begint zaterdag om 21.00 uur. Door de interlandperiode speelt 'Barça' daarna pas weer op zondag 17 oktober, wat het bestuur ook wat meer ruimte geeft om niet direct een besluit te nemen over Koeman.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League