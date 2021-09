Telstar en FC Volendam zorgen voor een wereldprimeur door op 15 oktober in speciaal ontworpen regenboogtenues tegen elkaar te spelen. De Keuken Kampioen Divisie-clubs doen dat in het kader van de internationale Coming Out Day op 11 oktober. Niet eerder paste zowel de thuis- als uitclub in een officieel duel het tenue aan voor dit thema.

De actie is een initiatief van de Alliantie Gelijkspelen, dat samenwerkt met onder meer de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de Pure Energie Eredivisie Vrouwen en ESPN. Ze is bedoeld om de lhbtiq+-gemeenschap wereldwijd te steunen.

Naast de primeur bij Telstar-FC Volendam zullen de aanvoerders van alle andere clubs in het speelweekend van 15 oktober spelen met een OneLove-aanvoerdersband. Verder dragen de coaches en de arbitrage een regenboogspeldje.

Bij alle thuisspelende clubs zullen de cornervlaggen de kleuren van de regenboog hebben en uitzendgemachtigde ESPN laat de regenboog terugkomen in de microfoons, speldjes en tv-uitingen.

Ook de Nederlandse amateurclubs worden ertoe opgeroepen in dat speelweekend een regenboogaanvoerdersband of ander regenboogitem te dragen.

Vorig seizoen speelde Telstar ook al eenmalig in een speciaal shirt om aandacht te vragen voor inclusiviteit en diversiteit. Ook toen droegen alle clubs voor één keer een speciale aanvoerdersband.