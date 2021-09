De positie van trainer Ronald Koeman bij FC Barcelona is woensdag een stuk wankeler geworden door een 3-0-nederlaag tegen Benfica in de Champions League. In dezelfde poule leidde Robert Lewandowski Bayern München langs Dynamo Kiev: 5-0.

In de 25 voorgaande Champions League-deelnames gebeurde het nooit eerder dat Barcelona zijn eerste twee groepsduels verloor. Koeman begon met Memphis Depay, Luuk de Jong, Frenkie de Jong en de Amerikaanse oud-Ajacied Sergiño Dest in de basis tegen Benfica.

Al na twee minuten en dertien seconden kwam Barcelona op achterstand. Benfica-aanvaller Darwin Núñez ontdeed zich eenvoudig van rechtsback Sergi Roberto en schoot in de korte hoek raak: 1-0.

Daarna nam Barcelona, dat door Koeman opnieuw in een 5-3-2-formatie het veld in werd gestuurd, het initiatief. Op aangeven van Frenkie de Jong kreeg Luuk de Jong een open kans, maar een verdediger van Benfica voorkwam met een perfecte sliding de bijna zekere treffer. In de rebound had Pedri nog kunnen scoren, maar hij schoot tegen Luuk de Jong op.

Koeman haalde Gerard Piqué al na een half uur naar de kant, omdat de routinier dicht bij zijn tweede gele kaart was. Memphis claimde kort voor rust nog een strafschop na licht contact met een Portugese verdediger, maar vond geen gehoor bij de Italiaanse arbiter Daniele Orsato.

201 Bekijk de samenvatting van Benfica-FC Barcelona (3-0)

Benfica loopt na rust verder uit

Kort na rust ontsnapte Barcelona nog aan de genadeklap, nadat doelman Marc-André ter Stegen veel te ver zijn doel uit was gekomen. Núñez schoot vanuit een ietwat lastige hoek voor een leeg doel op de paal.

Halverwege de tweede helft viel de 2-0 alsnog. Rafa Silva schoot raak voor Benfica, dat in de play-offs van de Champions League nog nipt te sterk was voor PSV.

Na een handsbal van Dest kreeg Benfica na tussenkomst van de VAR tien minuten voor tijd een strafschop, die door Núñez werd benut: 3-0. Barcelona beëindigde het duel bovendien met tien man, na tweemaal geel voor Eric García.

Ronald Koeman ziet gelaten toe hoe Barcelona wordt afgeschminkt in Lissabon. Ronald Koeman ziet gelaten toe hoe Barcelona wordt afgeschminkt in Lissabon. Foto: AFP

Bayern veel te sterk voor Dynamo Kiev

In dezelfde poule gaat Bayern zonder puntenverlies aan kop. Lewandowski tekende tegen Dynamo Kiev voor de eerste twee treffers aan Duitse zijde.

Na twaalf minuten benutte Lewandowski een strafschop, die werd toegekend wegens hands. Een kwartier later werd de Poolse spits helemaal vrijgelaten door de Oekraïense defensie, waarna hij een pass van Thomas Müller eenvoudig afrondde.

Het was voor de 33-jarige spits al zijn 77e goal in de Champions League. Op de eeuwige ranglijst van het miljoenenbal heeft Lewandowksi alleen Cristiano Ronaldo (136) en Lionel Messi (121) voor zich.

Robert Lewandowski was tegen Dynamo Kiev goed voor twee treffers. Robert Lewandowski was tegen Dynamo Kiev goed voor twee treffers. Foto: Reuters

Bayern loopt in slotfase verder uit

In de laatste 34 CL-duels maakte Lewandowski liefst 36 treffers. In zijn laatste 21 duels voor Bayern in alle competities tekende hij voor liefst 32 doelpunten.

Na rust deed ook Serge Gnabry een duit in het zakje door van dichtbij te scoren uit een snelle counter. In de slotfase voerde Bayern de score verder op via een mislukte voorzet van Leroy Sané en Eric Maxim Choupo-Moting: 5-0.

Op 20 oktober speelt Barcelona thuis tegen Dynamo Kiev en ontvangt Benfica Bayern München.