Hoewel PSV donderdag met Sturm Graz op papier de zwakste ploeg uit de poule treft, is een zege volgens trainer Roger Schmidt niet per se noodzakelijk. Ook bij een eventueel gelijkspel blijven er voldoende kansen voor de Eindhovenaren om te overwinteren in de Europa League.

"Op basis van namen en budget is Sturm Graz de zwakste in de poule, maar gezien het elftal en het feit dat ze thuis spelen gaat het geen gemakkelijke avond voor ons worden. Ik weet dat we op de top van ons kunnen moeten spelen om de drie punten te pakken", zei Schmidt woensdag op een persconferentie tegen onder meer de NOS.

"Ik wil vooral dat we goed spelen", vertelde de Duitse trainer, die twee jaar in Oostenrijk werkte bij Red Bull Salzburg. "Sturm Graz is een zeer goed team met een duidelijk plan en intensief voetbal."

PSV begon de Europa League met een gelijkspel tegen Real Sociedad (2-2) in eigen huis. Daarna waren ook de resultaten in de Eredivisie slecht, met nederlagen tegen Feyenoord (0-4) en Willem II (2-1).

"Druk is er altijd", zei Schmidt. "We willen natuurlijk winnen, maar dat is niet noodzakelijk. We spelen zes wedstrijden, dus je hebt wat tijd om misstappen te repareren. We hebben een zware groep. Voor alle teams is het een uitdaging."

Stand in Groep B 1. AS Monaco 1-3 (+1)

2. Real Sociedad 1-1 (0)

. PSV 1-1 (0)

4. Sturm Graz 1-0 (-1)

Mwene denkt dat PSV soms kracht miste

Naast Schmidt zat de Oostenrijkse verdediger Phillipp Mwene op de persconferentie. "We weten dat Sturm momenteel in goede vorm verkeert. Ze staan ​​tweede achter Salzburg en versloegen in het weekend Rapid Wien met 0-3", zei Mwene.

"Wij zijn heel erg gemotiveerd", zei de verdediger, die nog even terugblikte op de voorbije moeizame weken van zijn ploeg. "Door de vele wedstrijden in de 'Engelse weken' misten we misschien de kracht voor ons intensieve spel."

"We willen vanaf de eerste minuut de tegenstander onder druk zetten. Dat lukte niet altijd, maar bijvoorbeeld tegen Willem II waren we duidelijk superieur en kregen we veel kansen. We hadden alleen geen geluk."

PSV is zonder de geblesseerde Davy Pröpper en Noni Madueke naar Graz afgereisd. De wedstrijd begint donderdag om 18.45 uur.