Ajax heeft over het seizoen 2020/2021 een nettoverlies van 8,1 miljoen euro geleden, zo blijkt uit het jaarverslag dat de Amsterdammers woensdag publiceerden. De rode cijfers zijn met name het gevolg van de coronacrisis.

Over het seizoen 2019/2020 boekte Ajax nog een nettowinst van 20,7 miljoen euro, maar door de coronapandemie was er vorig seizoen bij de meeste wedstrijden geen publiek welkom. De afwezigheid van supporters heeft ervoor gezorgd dat de omzet van de 35-voudig landskampioen met 37,1 miljoen is gedaald naar 125,2 miljoen euro.

De wedstrijdgerelateerde kosten waren wel lager dan in 2019/2020, waardoor de totale kosten met 7,1 miljoen euro naar 158,3 miljoen zijn gedaald. Het operationeel verlies van Ajax - het resultaat voor belastingen en waarbij opbrengsten uit transfers niet worden meegerekend - bedraagt over vorig seizoen 33,1 miljoen euro.

Ajax wist het nettoverlies te beperken door onder anderen Donny van de Beek (Manchester United), Sergiño Dest (FC Barcelona), Hakim Ziyech (Chelsea) en Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk) voor veel geld te verkopen. Het vertrek van spelers leverde de landskampioen over het boekjaar 2020/2021 in totaal 86,1 miljoen euro op.

Daarnaast boekte Ajax vorig seizoen sportief succes door zowel de landstitel als de TOTO KNVB Beker te veroveren. De deelname aan de groepsfase van de Champions League en het bereiken van de kwartfinales in de Europa League leverden de Amsterdammers ook het nodige geld op.

Hoewel Ajax dit seizoen weer verzekerd is van de vele miljoenen uit de Champions League, benadrukte directeur voetbalzaken Marc Overmars afgelopen zomer dat er spelers moeten worden verkocht om quitte te spelen. Spelers als Nicolás Tagliafico, André Onana en David Neres mochten dan ook vertrekken, maar werden niet verkocht.