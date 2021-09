Owen Wijndal stelt dat AZ met bovengemiddeld vertrouwen toeleeft naar de ontmoeting met FK Jablonec van donderdag in de Conference League. De aanvoerder merkt dat de broodnodige 5-0-zege op Go Ahead Eagles van zondag de geplaagde Alkmaarders goed heeft gedaan.

"De sfeer is zeker beter geworden", zei Wijndal woensdag op de persconferentie in Alkmaar. "Niet helemaal omgeslagen, wel stukken beter. Dat merk je aan wat meer lachende gezichten op de training."

AZ begon dramatisch aan het nieuwe seizoen door liefst vier van de eerste vijf Eredivisie-wedstrijden te verliezen. De overwinning op Go Ahead kwam dan ook op het juiste moment voor de ploeg van trainer Pascal Jansen, die afgelopen zomer onder anderen Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners zag vertrekken.

"Er was niet echt crisis, want we weten wat onze kwaliteiten zijn", aldus Wijndal, die de rust bij het ambitieuze maar kwakkelende AZ probeerde te bewaren. "Alleen als een club als AZ zoveel verliest, moet er wel wat anders. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles was goed voor het vertrouwen."

'Jablonec is een taaie en stugge ploeg'

Het is voor AZ zaak om de opsteker in de competitie een vervolg te geven tegen Jablonec. De ploeg van Jansen gaf twee weken geleden in de eerste groepswedstrijd tegen Randers tot twee keer toe een voorsprong uit handen (2-2).

Jablonec won in de eerste speelronde in eigen huis met 1-0 van het Roemeense CFR 1907 Cluj. "Ze hebben indruk gemaakt tegen Cluj, een voormalig Champions League-deelnemer", weet Jansen. "Jablonec is een typische Tsjechische tegenstander. Het is taai, het is stug. Wat dat betreft een vrij fysiek sterke ploeg."

"Wij moeten voornamelijk naar onszelf kijken. Dat moet voldoende zijn om Jablonec te verslaan. We bereiden ons maximaal voor en gaan er van uit dat zij zich aan ons moet aanpassen."

De wedstrijd tussen AZ en Jablonec begint donderdag om 18.45 uur in Alkmaar.