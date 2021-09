FC Barcelona kan dit seizoen over een aanzienlijk lager salarisbudget beschikken dan vorig seizoen, zo blijkt woensdag uit cijfers van de Spaanse competitie La Liga. De Catalanen hadden vorig seizoen nog een budget van ruim 382 miljoen euro, maar moeten het deze jaargang met 'slechts' 97 miljoen euro doen.

Het salarisbudget wordt bepaald door de hoogte van de omzet van een club en dus bevestigen de cijfers van La Liga de financiële problemen die FC Barcelona momenteel heeft. De Spaanse grootmacht zit diep in de schulden (meer dan 1 miljard euro), kan geen grote aankopen meer doen en moet het nu dus ook (officieel) met een veel lager budget voor de spelerssalarissen doen.

De club van trainer Ronald Koeman staat met de nieuwe cijfers op de zevende plaats als het om salarisbudgetten van de clubs in La Liga gaat. Dat was vorig seizoen nog de tweede plaats, achter Real Madrid. De Madrilenen hadden toen ruim 468 miljoen euro tot hun beschikking.

Dit seizoen hebben Real Madrid (739 miljoen euro), Sevilla (200 miljoen euro), Atlético Madrid (171 miljoen euro), Villarreal (159 miljoen euro), Real Sociedad (127 miljoen euro) en Athletic Club (111 miljoen euro) een hoger salarisbudget dan Barcelona.

Lionel Messi vertrok in de zomer bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Salarisproblemen zorgden voor vertrek Messi

Barcelona was vanwege het aanzienlijk lagere salarisbudget voor dit seizoen niet in staat om het aflopende contract van Lionel Messi te verlengen. De Argentijnse sterspeler vertrok transfervrij naar Paris Saint-Germain. Ook blijkt uit de cijfers dat de huidige Barça-selectie flink heeft ingeleverd op het salaris.

In het seizoen 2018/2019 beschikte Barcelona zelfs over een salarisbudget van 671 miljoen euro. In dat jaar werd de club nog landskampioen. Sindsdien ging het bergafwaarts met Barcelona, dat op financieel gebied ook hard is geraakt door de coronacrisis.

Opvallend is ook dat Valencia helemaal onderaan staat op de salarislijst van La Liga. De club van doelman Jasper Cillessen, die in het seizoen 2019/2020 nog de achtste finales van de Champions League haalde, heeft dit seizoen een salarisbudget van bijna 31 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog ruim 103 miljoen euro.

