Arne Slot merkt tot zijn vreugde dat de sfeer bij Feyenoord zeer positief is, zeker na het spectaculaire slotkwartier afgelopen zaterdag tegen NEC (5-3-zege) in een volle Kuip. De trainer is dan ook vol vertrouwen voor het Conference League-duel met Tsjechisch kampioen Slavia Praag van donderdag.

Slot noemde de naam woensdag bewust een paar keer. "Er is één fan, Charles, die me bijna elke dag vertelt hoe goed hij me vindt", grapte hij op zijn persconferentie in De Kuip. "Verder krijg ik buiten het stadion niet heel veel mee van alle positieve berichten. Ik ben niet het type dat op de Lijnbaan gaat lopen om schouderklopjes te ontvangen."

Als de oud-trainer van AZ door het centrum van Rotterdam zou lopen, zou hij momenteel zonder twijfel veel complimenten ontvangen. Feyenoord is uitstekend aan het seizoen begonnen, met vijf zeges in zes competitieduels en plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Conference League via drie voorrondes.

Afgelopen weekend leek het even mis te gaan tegen NEC, maar door drie goals in de laatste tien minuten won Feyenoord alsnog. "Jongens die al langer bij Feyenoord spelen, hadden het misschien al vaker meegemaakt. Maar ik vond het heel bijzonder om zo'n orkaan aan lawaai te ervaren in De Kuip", aldus Slot.

De coach benadrukte direct dat er nog voldoende kritiek te leveren is op het spel van zijn ploeg tegen NEC. Zo maakte kersvers Oranje-international Tyrell Malacia een grote fout bij de 2-2 van de bezoekers. "Dat mag hem niet overkomen. Daar heb ik het gisteren wel even met Tyrell over gehad. Hij wordt nu beoordeeld als een international en dan moet je je fouten tot een minimum beperken."

"Maar het is ook positief dat er na zo'n wedstrijd kritiek komt over dat soort momenten", vervolgde Slot. "Ik merk dat de lat bij Feyenoord steeds hoger ligt; dat is een compliment voor het team. We zijn pas een paar maanden bezig met het proces om Feyenoord dominanter te laten spelen, maar je merkt in het stadion al dat de fans waarderen waar me mee bezig zijn."

Verdediger Marcos Senesi (links) zat op de persconferentie naast Arne Slot. Verdediger Marcos Senesi (links) zat op de persconferentie naast Arne Slot. Foto: ANP

'Slavia heeft een sterke ploeg'

Met Slavia Praag treft Feyenoord een ploeg die in eigen land al enige tijd zeer dominant is. De zevenvoudig kampioen van Tsjechië veroverde vorig jaar ongeslagen de titel, pakte dit seizoen 22 punten in acht duels en verloor anderhalf jaar geleden voor het laatst een competitiewedstrijd.

"Slavia heeft een sterke ploeg", aldus Slot. "Ze proberen leuk voetbal te spelen, met veel tempo, kracht en ook kwaliteit. Onze speelstijlen komen overeen, dus het wordt een interessant duel. Maar we moeten Slavia ook weer niet groter maken dan nodig. Wij hebben namelijk ook een heel sterk team."

Feyenoord begon de groepsfase van de Conference League twee weken geleden met een gelijkspel (0-0) op bezoek bij Maccabi Haifa. Slavia Praag won thuis met 3-1 van Union Berlin.

Feyenoord-Slavia Praag begint donderdag om 21.00 uur in De Kuip. De wedstrijd staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Radu Petrescu. Bij de thuisploeg ontbreken alleen de al langer geblesseerde Mark Diemers en aanwinst Reiss Nelson, die nog niet wedstrijdfit is.

