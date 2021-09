Oussama Tannane is dinsdag door trainer Thomas Letsch uit de selectie van Vitesse gezet. De 27-jarige spelmaker mist in ieder geval de komende twee wedstrijden tegen Stade Rennais en Feyenoord.

"Hij is momenteel geen basisspeler, zijn rol is wat veranderd. Ik kreeg de laatste dagen niet het gevoel dat hij gefocust is", zei Letsch bij zijn persmoment in de aanloop naar het Conference League-duel met Rennes.

"Dan is het beter om hem buiten de selectie te laten. Het was zeker geen makkelijke beslissing. Er is niets speciaals gebeurd, maar hij is niet in staat te brengen wat ik van hem verwacht."

Tannane leeft al een tijdje op gespannen voet met Letsch. Hij wilde afgelopen zomer vertrekken en behoorde om die reden al niet meer tot de basisploeg van Vitesse. Een transfer bleef uit, maar een terugkeer in de basis ook.

In de afgelopen weken was Tannane, die sinds twee jaar voor Vitesse speelt en nog een contract voor een jaar heeft, voornamelijk invaller. De elfvoudig Marokkaans international speelde eerder voor sc Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Étienne, Las Palmas en FC Utrecht.

Vitesse begon eerder deze maand met een 0-2-zege op NS Mura aan de Conference League en hoopt dat donderdag tegen Stade Rennais een goed vervolg te geven. De wedstrijd begint om 21.00 uur. Zondag is Feyenoord om 16.45 uur de opponent in Arnhem.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Conference League