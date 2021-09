De FIFA praat donderdag met alle nationale bonden over een mogelijke hervorming van de voetbalkalender, waarbij een tweejaarlijks WK het grote pijnpunt is. Wat wil de wereldvoetbalbond bereiken met deze verandering en waarom is er zoveel kritiek?

De FIFA denkt het internationale topvoetbal spannender en spectaculairder te maken voor de clubs én fans door het mondiale toernooi voor zowel mannen als vrouwen vaker dan eens in de vier jaar te organiseren, zoals nu nog het geval is.

Voormalig Arsenal-manager Arsène Wenger, tegenwoordig bij de FIFA in dienst als chef voetbalontwikkeling, is een van de voorvechters van het plan. De Fransman pleit ook voor tweejaarlijkse continentale kampioenschappen, zodat er elke zomer voor alle landen een eindtoernooi is. Kwalificatietrajecten zouden moeten worden beperkt tot vijf of zes weken.

Op dit moment worden de jaren tussen de WK's gevuld met verschillende continentale kampioenschappen, zoals het EK. Ook worden 's werelds grootste sportevenementen, het WK en de Olympische Spelen, nooit in hetzelfde jaar gehouden.

Een werkgroep van de FIFA bekijkt momenteel of de plannen haalbaar zijn. In mei stemde een meerderheid van de nationale federaties (166 tegen 22) in met de totstandkoming van die werkgroep. Wenger besprak de plannen onlangs nog met een groep voormalige topvoetballers, onder wie Marco van Basten.

Bij het laatste WK, gehouden in 2018, ging Frankrijk met de wereldcup aan de haal. Foto: Pro Shots

De UEFA en Europese clubs beschuldigen de FIFA ervan vooral meer geld te willen verdienen. De FIFA haalt het grootste deel van de inkomsten namelijk uit het WK voor mannen; bij de laatste editie in 2018 werden nog miljarden binnengehaald.

De Europese clubs die internationals moeten afstaan, vinden bovendien dat spelers nu al veel te zwaar worden belast. Een tweejaarlijks WK zal daar geen goed aan doen.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin maakte in mei van dit jaar al korte metten met de plannen. "Het volgende WK is in 2022 en het daaropvolgende WK in 2026. In 2028 hebben we een Europees kampioenschap, dus als er een WK in 2028 komt, zullen de Europese landen er niet aan meedoen", was hij stellig.

"En als de Zuid-Amerikaanse landen de Copa América hebben, zullen zij ook niet meedoen. Wat voor WK wordt dat dan? Ik heb echt geen idee waarom we dit nodig zouden hebben."

Recent haalde ook de ECA, de belangenvereniging van topclubs uit het Europese voetbal, in een verklaring uit naar de FIFA. "De voorstellen van de FIFA zouden een verwoestende impact hebben op het clubvoetbal, zowel nationaal als internationaal. De gezondheid van de spelers komt in gevaar."

Tegenstanders van het FIFA-plan vrezen voor de fitheid van de spelers. Tegenstanders van het FIFA-plan vrezen voor de fitheid van de spelers. Foto: Pro Shots

De FIFA beweert dat er wel degelijk draagvlak is voor een tweejaarlijks WK. Zo meldt de federatie - weliswaar op basis van eigen onderzoek - dat een meerderheid van de voetbalfans voorstander is van een hervorming van de internationale voetbalkalender.

Eerder deze maand presenteerde de FIFA de uitkomst van het onderzoek onder vijftienduizend mensen. De wereldvoetbalbond zei daarbij dat de resultaten lieten zien dat vooral jongere deelnemers meer openstaan voor verandering.

"Het uitgangspunt is niet: de kalender is vol, dus er verandert niets. Het is precies het tegenovergestelde", sprak FIFA-voorzitter Gianni Infantino eerder dit jaar. "We beginnen blanco en staan open voor alle standpunten en meningen om de internationale kalender te verbeteren."

Binnenkort volgt waarschijnlijk de uitkomst van een groter onderzoek, want momenteel ondervraagt de FIFA meer dan 100.000 mensen uit ruim honderd landen. De bond beweert dat er "zeker interesse is" in veranderingen.