PSV is zondag zonder Davy Pröpper en Noni Madueke in de selectie afgereisd naar Oostenrijk voor de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz. De twee zijn niet fit genoeg om in actie te komen.

Pröpper heeft een lichte blessure, meldt PSV. Madueke is nog niet helemaal hersteld van de kwetsuur die hij vorige week opliep tijdens het uitduel met Go Ahead Eagles.

De negentienjarige aanvaller, die dit seizoen belangrijk is voor PSV, moest zich in Deventer zo'n twintig minuten voor tijd laten wisselen. Hij ontbrak zondag ook al toen zijn ploeg op bezoek ging bij Willem II.

PSV-trainer Roger Schmidt beschikt in Graz verder over een vrijwel fitte selectie. Maximiliano Romero, die op de weg terug is van blessureleed, doet vrijdag mee bij Jong PSV om ritme op te doen en is achtergebleven in Nederland.

De ontmoeting met Sturm Graz begint donderdag om 18.45 uur en is voor PSV de tweede wedstrijd van het Europa League-seizoen. Het eerste groepsduel met Real Sociedad eindigde eerder deze maand in 2-2.

Zondag is Sparta Rotterdam in Eindhoven de volgende tegenstander in de competitie. PSV hoopt zich dan te revancheren voor de 2-1-nederlaag die in de vorige Eredivisie-speelronde bij Willem II werd geleden.

