Carlo Ancelotti bleef dinsdag kalm na de beschamende nederlaag van Real Madrid tegen het bescheiden FC Sheriff (1-2) in de Champions League. De Italiaanse coach zag zijn ploeg vooral pech hebben in de afronding en ergerde zich meer aan de arbitrage.

"We hebben genoeg kansen gehad om de drie punten te pakken. We hebben met intensiteit gespeeld en er alles aan gedaan, maar de kleine details hebben ons de kop gekost", zei Ancelotti na afloop van de wedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu tegen Spaanse media.

Real Madrid kwam tegen de Moldavische tegenstander tot liefst dertig doelpogingen (tegenover vier van FC Sheriff), maar alleen Karim Benzema slaagde er vanaf 11 meter in om te scoren. In de slotfase bezorgde Sebastien Thill de bezoekers met een waanzinnige uithaal zelfs de drie punten.

"Soms kun je verliezen door pech. We hebben veel kansen gehad, deze nederlaag is wat dat betreft moeilijk uit te leggen. We zijn eigenlijk meer verdrietig dan bezorgd", vervolgde Ancelotti, die in de hectische slotfase in de jacht op de winst middenvelder Eduardo Camavinga als linksback posteerde. "Maar daardoor hebben we niet verloren."

Ancelotti ruziede met vierde official

De 62-jarige Ancelotti kreeg het tijdens de wedstrijd ook geregeld aan de stok met de arbitrage. De Italiaan ontving van scheidsrechter Lawrence Visser (31) zelfs de gele kaart vanwege aanmerkingen op de leiding.

"Het was een persoonlijke kwestie tussen mij en de vierde official. Ik zei hem dat het mijn 130e wedstrijd in de Champions League was, en dat dit de eerste keer was dat zó'n jonge persoon me zo respectloos behandelde. Maar goed, ik wil verder niet te veel ingaan op de arbitrage", aldus Ancelotti.

Voor Real Madrid en FC Sheriff gaat de Champions League verder op 19 oktober. De Spanjaarden gaan dan op bezoek bij Shakhtar Donetsk en de Moldaviërs spelen in Milaan tegen Internazionale.

