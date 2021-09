Steven Berghuis voelt zich thuis op zijn positie als aanvallende middenvelder van Ajax, al blijft hij van origine een buitenspeler. De Oranje-international scoorde en gaf een assist in de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Besiktas en werd door trainer Erik ten Hag aangewezen als man of the match.

"Ik heb genoten van de sfeer en van de wedstrijd", glunderde Berghuis op de persconferentie na de 2-0-overwinning op Besiktas. "Dit is het podium waarop ik wil spelen. Tegen de beste spelers en met de beste spelers. Het zijn mooie avonden."

De 29-jarige Berghuis stond tegen de Turkse club voor de zesde keer op rij in de basis als centrale middenvelder, met vier goals en vijf assists tot gevolg. "Ik merk dat ik ook op 10 rendement heb, het is toch wel een mooie positie", zei hij.

"Ik kan de vleugelspelers aan het werk zetten en kan ervoor kiezen om mee te doen in het combinatiespel. De staf heeft me enorm geholpen met beelden om me te laten zien hoe ik het moest invullen. En in zo'n geweldig elftal komen mijn kwaliteiten dan snel boven."

Het was voor Berghuis wel wennen dat hij meer moet meeverdedigen, anders dan in de afgelopen jaren bij Feyenoord. "Het afwachtende zat nog een beetje in mijn spel, maar hier wordt direct druk naar voren gezet. Uiteindelijk moet ik mee. Op trainingen heb ik het snel onder de knie gekregen."

'Ik heb creatieve dingen gezien'

Desondanks koos Ten Hag er tegen Besiktas in de 71e minuut voor om Berghuis te wisselen voor de meer verdedigend ingestelde Davy Klaassen. "We raakten de grip op het middenveld kwijt en juist dat is een kwaliteit van Davy. Door hem kregen we de grip terug", was de uitleg van Ten Hag, die verder lovend was over Berghuis. "Voor mij was hij de man of the match. Ik heb mooie, creatieve dingen van hem gezien."

Ten Hag vertelde verder dat hij er niet lang over had getwijfeld om weer met Berghuis te starten, ook nu de van een blessure herstelde Klaassen fit genoeg is voor een basisplaats. De komende wedstrijden zal het een lastige keuze worden tussen Klaassen en Berghuis, die zegt dat hij daar alleen maar blij mee is.

"Ik wist dat de concurrentiestrijd zwaar zou zijn toen ik hier tekende", aldus de oud-Feyenoorder. "Dat is ook nodig, het brengt het beste in mij boven."

Ajax ligt in groep C samen met Borussia Dortmund op koers voor de volgende ronde. De Duitsers versloegen Sporting CP met 1-0 en staan eveneens op zes punten uit twee duels.

