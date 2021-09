Net als twee jaar geleden heeft Ajax na twee speelronden de volle zes punten in de Champions League. Destijds slaagden de Amsterdammers er desondanks niet in te overwinteren in het miljoenenbal, maar nu acht trainer Erik ten Hag de kans kleiner dat het toch nog misgaat.

"Als ik naar mijn ploeg kijk, dan heb ik sterk het idee dat het bewustzijn groter is dan in 2019. We zijn volwassener geworden, weten beter hoe met deze situatie om te gaan", aldus Ten Hag.

Twee jaar geleden begon Ajax de groepsfase met klinkende zeges op Lille OSC (3-0) en Valencia (0-3), nu zijn Sporting CP (1-5) en Besiktas (2-0) verslagen. Volgens Ten Hag is er opnieuw sprake van een "superstart", maar moet nu het vervolg beter zijn.

"Destijds ging het thuis in de laatste vijf minuten mis tegen Chelsea", blikte Ten Hag terug. "We hadden daar een gelijkspel moeten koesteren, maar deden dat niet. Ik denk dat die volwassenheid er nu wél in zit. We gaan het zien tegen Borussia Dortmund, dat is denk ik de sterkste tegenstander in deze groep."

187 Samenvatting Ajax-Besiktas (2-0)

'Ik heb er alle vertrouwen in'

Na de loting en ook na de zege op Sporting zei Ten Hag dat overwintering in de Champions League een "krachtige wens" was. Door de overwinning op Besiktas is vervulling van die wens dichterbij, al benadrukt hij dat de lat omhoog moet.

"Het is een prachtige uitdaging om ook tegen Dortmund een resultaat te halen. En het is ook niet onmogelijk. Ik heb er alle vertrouwen in. Dat moeten we ook uitstralen, al weten we dat we een hoger niveau moeten halen dan tegen Besiktas."

Ajax-Dortmund is over drie weken in de Johan Cruijff ArenA, waarna de Eredivisionist op 3 november uit speelt tegen de Duitse club.

Stand in groep C 1. Ajax 2-6 (+6)

2. Borussia Dortmund 2-6 (+2)

3. Besiktas 2-0 (-3)

4. Sporting CP (-5)