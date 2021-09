Dusan Tadic genoot dinsdagavond met volle teugen van de manier waarop Ajax ook Besiktas (2-0) versloeg in de groepsfase van de Champions League. De aanvoerder vindt wel dat de Amsterdammers het zichzelf een stuk makkelijker hadden moeten maken.

"In de eerste helft kregen we heel veel kansen en hadden we al met 3-0 voor moeten staan", zei Tadic in een eerste reactie bij RTL 7. "Dan was het makkelijker voor ons geworden, maar het mooie is dat we de nul hebben gehouden. We zijn hier heel blij mee."

De 32-jarige Serviër beseft dat hij zelf voor een groot deel verantwoordelijk is voor het feit dat Ajax 'slechts' met 2-0 won in de Johan Cruijff ArenA. Tadic hoefde in de eerste helft alleen maar van dichtbij binnen te tikken na een strakke voorzet van spits Sébastien Haller, maar de aanvoerder miste de bal.

"Ongelooflijk, ik weet nog niet precies wat er gebeurde bij mijn kans. Ik moet het nog terugkijken, maar ik had daar moeten scoren", zei de schuldbewuste Tadic, die ondanks zijn grote misser werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Dusan Tadic miste een grote kans, maar werd wel uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Foto: Pro Shots

'We hebben de fans gemist'

Ajax kon zich de misser van Tadic veroorloven tegen Besiktas, dat vooral in de eerste helft weinig in te brengen had. Steven Berghuis opende na ruim een kwartier de score en vlak na de misser van Tadic zorgde Haller voor de 2-0, waar het ook bij bleef.

Naast het spel van Ajax genoot Tadic misschien nog wel het meeste van de fans in de Johan Cruijff ArenA, die voor het eerst in lange tijd vol mocht zitten. "We hebben de supporters gemist. Het is heerlijk om voor deze club en fans te spelen."

Ajax won twee weken geleden al de eerste wedstrijd overtuigend van Sporting CP en ligt op koers voor overwintering in de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag vervolgt de groepsfase op 19 oktober met een thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund.

