Het is zo goed als zeker dat André Onana op korte termijn bij Ajax vertrekt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zei dinsdagavond in gesprek met Ziggo Sport dat hij momenteel geen poging wil wagen om het aflopende contract van de doelman te verlengen.

"Wij zijn nu niet bezig met het verlengen van het contract van Onana", zei Overmars in de Johan Cruijff ArenA voor het Champions League-duel met Besiktas. "We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt en dan ga je verder."

Het is zeker niet de eerste keer dat het over de toekomst van Onana bij Ajax gaat. De Amsterdammers hoopten de 25-jarige Kameroener, die tot 4 november een dopingschorsing uitzit, afgelopen zomer te verkopen, maar dat bleek ijdele hoop.

Onana besloot ondanks concrete interesse van Olympique Lyon in Amsterdam te blijven. "De afspraak was om in juli een transfer te maken en dat is niet gelukt. Maar dat heeft niet aan ons gelegen", zei Overmars, die met Jay Gorter en Remko Pasveer twee nieuwe keepers naar de Johan Cruijff ArenA haalde.

'Kreeg niet het gevoel dat André heel graag wou'

De 21-jarige Gorter is gehaald voor de toekomst en de 37-jarige Pasveer werd in principe gestrikt als tweede doelman achter Maarten Stekelenburg. De 39-jarige Stekelenburg kampt al langere tijd met liesklachten en is bovendien niet onomstreden onder de lat, wat de situatie van Onana extra interessant maakt.

Hoewel al langer bekend is dat Ajax vanwege de eisen van Onana niet langer wil praten over een nieuw contract, werd de keeper wel ingeschreven voor de Champions League. Daar komt bij dat Onana afgelopen vrijdag in een interview met De Telegraaf duidelijk maakte dat hij zelf wél oren heeft naar een nieuw contract bij Ajax, maar die toenadering lijkt tevergeefs.

"Het moet wel van twee kanten komen en ik kreeg niet het gevoel dat André heel graag wou", aldus Overmars over de gevoerde gesprekken over een nieuwe verbintenis. "Ik heb gelezen dat hij heeft gezegd dat wij de stekker eruit hebben getrokken en dat klopt. We hopen dat Gorter grote stappen maakt en dat doet hij."

