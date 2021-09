Sparta Rotterdam is boos dat Mica Pinto dinsdag alsnog is geschorst voor zijn rode kaart van precies een maand geleden tegen Go Ahead Eagles (2-0-verlies). De linksback was vrijgesproken, maar moet na een beroepszaak toch twee duels toekijken.

Volgens Sparta gebeurt het niet vaak dat de aanklager betaald voetbal in beroep gaat als een speler wordt vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs.

"Het lijkt in onze ogen willekeur en een principiële kwestie", melden de Rotterdammers in een verklaring op hun site. "Zowel de speler als de club is verontwaardigd en zeer teleurgesteld over het proces. We kunnen ons totaal niet vinden in deze uitspraak."

Scheidsrechter Jannick van der Laan stuurde de 28-jarige Pinto op 28 augustus geleden kort na rust uit het veld in Deventer, nadat de arbiter op advies van de VAR de tv-beelden had bestudeerd van een overtreding van de Spartaan op Luuk Brouwers.

De aanklager betaald voetbal kwam met een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Sparta en Pinto wezen dat voorstel af, waarna de tuchtcommissie oordeelde dat er op basis van de beelden en de verklaring van Brouwers niet voldoende bewijs was dat Pinto zijn tegenstander op diens scheenbeen had geraakt.

De onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal ziet in de VAR-beelden en de verklaring van Brouwers wél voldoende reden om Pinto te schorsen. Er is tegen deze uitspraak geen beroep meer mogelijk, waardoor de Luxemburger de wedstrijden tegen PSV (uit) en FC Groningen (thuis) moet missen.

