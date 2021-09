Ajax begint dinsdagavond met Steven Berghuis centraal op het middenveld aan de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. Davy Klaassen zit op de bank in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling Besiktas Destanoglu; Rosier, Saatçi, N'Sakala, Umut Meras; Souza, Karaman, Uçan, Bozdogan, Ridvan Yilmaz; Batshuayi.

Trainer Erik ten Hag kiest tegen de Turkse club voor dezelfde elf namen als afgelopen zaterdag tegen FC Groningen (3-0). Toen maakte Klaassen als invaller zijn rentree na weken blessureleed.

Op de persconferentie van maandag gaf Ten Hag aan dat Klaassen fit genoeg is om te starten tegen Besiktas, maar hij houdt vast aan Berghuis, die de laatste weken een goede indruk maakt centraal op het middenveld. Tegen Sporting (1-5) maakte de van origine vleugelspeler de 1-3 en tegen FC Groningen gaf hij twee assists.

Ryan Gravenberch en Edson Álvarez completeren het middenveld van Ajax en voorin starten Antony, Sébastien Haller, die met vier goals topscorer is van de Champions League, en Dusan Tadic. Remko Pasveer is net als tegen Sporting de vervanger van de geblesseerde Maarten Stekelenburg. De achterhoede van Ajax wordt gevormd door Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Daley Blind, terwijl Nicolás Tagliafico net als Klaassen op de bank zit.

Slecht zeventien spelers in wedstrijdselectie Besiktas

De wedstrijdselectie van Ajax bestaat uit 23 spelers, maar die van Besiktas uit slechts 17. De nummer vier van de Turkse Süper Lig mist liefst elf spelers door blessures, onder wie de van FC Barcelona overgekomen Miralem Pjanic en oud-PSV'er Atiba Hutchinson.

Oguzhan Özyakup, die in het seizoen 2019/2020 na de winterstop op huurbasis voor Feyenoord speelde, zit op de bank bij Besiktas.

De wedstrijd begint dinsdag om 18.45 uur in de ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Benoît Bastien. Bij de andere wedstrijd in groep C, Borussia Dortmund tegen Sporting CP, is de aftrap om 21.00 uur.