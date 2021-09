Italië en Argentinië staan volgend jaar zomer als kampioen van respectievelijk Europa en Zuid-Amerika tegenover elkaar. Het gaat daarbij om de eerste editie van de zogeheten Copa EuroAmerica, zo hebben de bonden UEFA en CONMEBOL dinsdag bekendgemaakt.

Er waren al langer plannen voor een duel tussen de Europees kampioen en de winnaar van de Copa América. Er is een akkoord gesloten over minstens drie edities, die voortkomen uit een "uitbreiding van de samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL".

De bonden zullen ook intensiever gaan samenwerken op het gebied van vrouwenvoetbal, zaalvoetbal, jeugdvoetbal en de uitwisseling van scheidsrechters en trainingsschema's, zo staat in een verklaring.

Het is vooralsnog alleen bekend dat Italië en Argentinië elkaar in juni 2022 zullen treffen. Een exacte datum en speellocatie worden op een later moment bekendgemaakt.

Italië pakte op 11 juli de Europese titel door Engeland op Wembley na strafschoppen te verslaan. De Argentijnen veroverden een dag eerder onder aanvoering van Lionel Messi de Copa América. In de eindstrijd werd gewonnen van Brazilië.