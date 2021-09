Oud-voetballer Roger Hunt is maandag op 83-jarige leeftijd overleden. De Engelsman geldt als een van de beste spelers uit de geschiedenis van Liverpool en werd met de Engelse ploeg in 1966 wereldkampioen.

Hunt was al geruime tijd ziek. Liverpool meldt dat hij maandagavond thuis op vredige wijze is overleden.

Met 285 doelpunten in 492 wedstrijden staat Hunt tweede op de topscorerslijst aller tijden van de Engelse topclub. In 1992 werd hij gepasseerd door Ian Rush.

"Hij was een echte doelpuntenmaker, die altijd hard werkte voor zijn ploeggenoten", zegt Liverpool-coach Jürgen Klopp. "Ik denk dat hij met die kwaliteiten perfect in het huidige team had gepast."

"Ik heb me laten vertellen dat de supporters van Liverpool hem altijd 'Sir Roger' noemen vanwege zijn prestaties en verdiensten voor de club. Legendes als hij hebben ervoor gezorgd dat Liverpool vandaag de dag een grote club is", aldus de Duitse coach.

Hunt speelde een groot deel van zijn carrière onder de legendarische manager Bill Shankly. Tweemaal werd hij kampioen van Engeland en één keer won hij met Liverpool de FA Cup.

Roger Hunt (uiterst rechts) loopt met ploeggenoten een ereronde na de gewonnen WK-finale van 1966. Roger Hunt (uiterst rechts) loopt met ploeggenoten een ereronde na de gewonnen WK-finale van 1966. Foto: Getty

Hunt scoorde driemaal op WK van 1966

Op het WK van 1966 maakte Hunt drie doelpunten voor Engeland, in de groepsduels met Frankrijk en Mexico. Hij stond ook in de basis in de gewonnen finale tegen West-Duitsland (4-2 na verlenging) op Wembley.

Ruim een week geleden overleed met Jimmy Greaves al een andere speler uit het enige Engelse team dat ooit wereldkampioen werd. Het icoon van Tottenham Hotspur werd 81 jaar.

Liverpool meldt dat het Hunt de komende dagen op gepaste wijze zal eren. Dinsdag om 21.00 uur speelt de ploeg van Oranje-international Virgil van Dijk een uitwedstrijd tegen FC Porto in de Champions League.