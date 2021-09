Zlatan Ibrahimovic is dinsdag, vijf dagen voor zijn veertigste verjaardag, weer opgeroepen voor Zweden. De spits van AC Milan ontbrak de laatste maanden wegens blessures en is nog steeds niet fit, maar behoort desondanks tot de selectie.

Ibrahimovic maakt deel uit van de spelersgroep voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kosovo (9 oktober) en Griekenland (12 oktober), die allebei op Zweedse bodem worden gespeeld.

Dit seizoen kwam Ibrahimovic door klachten aan zijn knie en achillespees nog amper in actie voor Milan. Op 12 september deed hij alleen een half uur mee tegen Lazio. In die wedstrijd droeg hij met een doelpunt bij aan een 2-0-overwinning.

"Ik hoop en geloof dat hij een bijdrage kan leveren", aldus de Zweedse bondscoach Janne Andersson. "Zlatan is een tijdje geblesseerd geweest, maar het herstel gaat goed. Het is de bedoeling dat hij er volgende week bij is als we bij elkaar komen."

In maart van dit jaar stelde de 39-jarige Ibrahimovic zich voor het eerst in bijna vijf jaar weer beschikbaar voor Zweden. Het leek te betekenen dat hij mee zou gaan naar het EK, maar dat werd verhinderd door een knieblessure.

Zweden ligt voorlopig aardig op koers om het WK van 2022 in Qatar te halen. Na vier wedstrijden bezetten de Scandinaviërs de tweede plek in groep B. Leider Spanje heeft vier punten meer, maar ook twee wedstrijden meer gespeeld.

Zlatan Ibrahimovic keerde dit jaar terug als Zweeds international. Zlatan Ibrahimovic keerde dit jaar terug als Zweeds international. Foto: ANP

