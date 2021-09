De UEFA zet de strijd tegen de rebellerende clubs die een nieuwe Super League wilden beginnen voort. De Europese voetbalbond wil de Spaanse rechter in het proces wraken, is in beroep gegaan tegen de uitspraak en stapt naar het Europese Hof van Justitie. Dat meldt de UEFA dinsdag.

Maandagavond had de UEFA zich nog neergelegd bij de uitspraak van de Spaanse rechtbank dat de twaalf clubs die een Super League wilden opstarten niet gestraft mogen worden. Volgens de rechter is de bond daar niet toe bevoegd.

De UEFA zag ook af van de tuchtprocedure tegen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus, de clubs die nog altijd brood zien in een Super League. Al werd niet uitgesloten dat er op een later moment alsnog een tuchtzaak zou komen.

Nu meldt de UEFA de rechter te willen wraken. Volgens de bond is rechter Manuel Ruiz de Lara namelijk verantwoordelijk voor "significante onregelmatigheden" in het proces. De wraking is een nieuwe poging om een disciplinaire procedure tegen de Super League-clubs te starten.

De UEFA houdt vol dat de nieuwe, besloten competitie in strijd is met de eigen reglementen. Het Europese Hof van Justitie moet toetsen of de voetbalbond haar machtspositie misbruikt.

Rechter zette vraagtekens bij werkwijze UEFA

Rechter Ruiz de Lara vroeg zich in mei af of de FIFA - die ook met straffen dreigde - en de UEFA wel volgens het Europese verdrag gehandeld hadden en diende daarop een verzoek in bij het Europese Hof van Justitie. Mede daarom sleepten FC Barcelona, Real Madrid en Juventus de UEFA voor de Spaanse rechter.

Ruiz de Lara stelde dat de FIFA en de UEFA misbruik hebben gemaakt van hun machtsposities door de Super League tegen te werken. De EU-regels schrijven voor dat clubs hun eigen wedstrijden mogen organiseren.

De UEFA moet de clubs op last van de Spaanse rechtbank al tot alle competities toelaten, inclusief de Champions League. Eerder had de Europese bond gedreigd om de drie clubs te schorsen voor het miljoenenbal.