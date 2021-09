Argentinië heeft ondanks de veelbesproken quarantaineplicht drie Premier League-spelers opgeroepen voor de interlandperiode in oktober. Ook Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico behoren tot de selectie.

Argentinië staat nog steeds op de zogeheten 'rode lijst' van de Britse overheid, wat betekent dat reizigers uit dat land tien dagen in quarantaine moeten bij aankomst in Groot-Brittannië. Argentijnse internationals zouden daardoor niet in actie kunnen komen in de Premier League-speelronde op 16 en 17 oktober.

Toch zijn keeper Emiliano Martínez (Aston Villa), middenvelder Giovani Lo Celso en verdediger Cristian Romero (beiden Tottenham Hotspur) opgeroepen door bondscoach Lionel Scaloni.

Begin deze maand werd het duel met Brazilië in São Paulo al na een paar minuten gestaakt. Medewerkers van de Braziliaanse gezondheidsdienst kwamen het veld op omdat Martínez, Lo Celso en Romero zich niet aan de quarantaineregels zouden hebben gehouden.

Bij aankomst in Brazilië zou er door of voor het trio incorrecte informatie zijn ingevuld. De FIFA is een tuchtzaak rond de gestaakte WK-kwalificatiewedstrijd begonnen.

Stand WK-kwalificatie in Zuid-Amerika 1. Brazilië 8-24 (+17)

2. Argentinië 8-18 (+9)

3. Uruguay 9-15 (+3)

4. Ecuador 9-13 (+5)

5. Colombia 9-13 (0)

6. Paraguay 9-11 (-2)

7. Peru 9-8 (-9)

8. Chili 9-7 (-3)

9. Bolivia 9-6 (-10)

10. Venezuela 9-4 (-10)

De beste vier landen plaatsen zich voor het WK, de nummer vijf speelt play-offs.

Zuid-Amerikaanse bonden in clinch met Britse overheid

De meeste clubs uit de Premier League wilden hun Zuid-Amerikaanse internationals aanvankelijk niet vrijgeven voor de recente interlands vanwege de quarantaineplicht. Sommige nationale bonden waren daar zo boos over, dat ze eisten dat de betreffende spelers dan ook niet voor hun clubs mochten spelen.

De FIFA voorkwam dat na een gesprek met de Britse overheid, waarin onder meer werd gesproken over versoepeling van de quarantaineregels voor de volgende interlandperiode. Het is nog niet duidelijk of de quarantaineplicht voor de Argentijnse spelers gehandhaafd zal worden.

Voor Ajacieden Martínez en Tagliafico heeft de oproep mogelijk gevolgen voor hun inzetbaarheid in de Eredivisie. De verdedigers zullen pas op de dag van de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (16 oktober) weer in Nederland aankomen.

Scaloni heeft verder onder anderen Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez en Paulo Dybala opgeroepen. Feyenoord-verdediger Marcos Senesi kreeg geen uitnodiging. Argentinië speelt in oktober in de WK-kwalificatie tegen Paraguay (8 oktober), Uruguay (11 oktober) en Peru (15 oktober).