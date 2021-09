Na vier goals bij zijn debuut begint Ajax-spits Sébastien Haller (27) dinsdagavond als Champions League-topscorer aan de wedstrijd tegen Besiktas in de Johan Cruijff ArenA. Toch zijn er nog altijd twijfels. "Tegen de absolute top worden zijn tekortkomingen zichtbaar."

Bij West Ham United moesten ze zich even in de ogen wrijven. Was het echt Haller die vijf minuten na zijn debuut voor Ajax richting het PSV-doel rende en koel binnenschoof? De goal werd uiteindelijk na inmenging van de VAR afgekeurd wegens buitenspel, waarna de nieuwe spits even later alsnog van waarde was met een assist.

"Zo bepalend hadden we hem in zijn anderhalf jaar hier in Londen bijna nooit gezien", vertelt Jacob Steinberg, die West Ham United volgt voor de Britse krant The Guardian. "Haller is niet de grootste flop in de clubgeschiedenis van West Ham - er zijn slechtere spitsen geweest - maar echt succesvol was hij niet. Daarom was ik verrast toen ik hem tegen Sporting vier keer zag scoren."

Niet alleen in Engeland waren ze verrast: ook in Frankrijk, waar FC Utrecht Haller op twintigjarige leeftijd ontdekte in het tweede elftal van Ligue 2-club Auxerre, en in Duitsland, al kende hij daar bij Eintracht Frankfurt het tot dusver beste jaar van zijn carrière.

"Die vier goals waren een soort hernieuwde kennismaking met Haller", zegt Lukas Dombrowski, die over Eintracht Frankfurt schrijft voor de Duitse krant Bild. "Na zijn vertrek uit Frankfurt verdween hij hier min of meer van de radar. Al zien ze hem hier nog wel als een van de beste Eintracht-spitsen ooit."

244 Samenvatting Sporting CP-Ajax (1-5)

'Hij explodeerde in zijn tweede seizoen'

Eintracht betaalde FC Utrecht in 2017 8 miljoen euro, waarmee Haller de duurste aankoop ooit in de clubhistorie werd. Dombrowski: "En dat is hij waard geweest. Ze noemen Haller in Frankfurt de ideale transfer, maar dat duurde wel even."

Negen keer scoorde Haller in zijn eerste jaar bij de Duitse club. "Daarna explodeerde hij in zijn tweede seizoen", vervolgt Dombrowski. "Haller is geen speler die uit het niets iets creëert. Maar als je hem op de goede manier aanspeelt, dan heeft hij rendement. En dan ziet bijna alles wat hij doet er stijlvol uit. Hij had chemie met Luka Jovic, die daarna naar Real Madrid vertrok."

Haller zelf ging naar West Ham. Hij kwam binnen als de speler van vijftien goals en negen assists in een Bundesliga-seizoen (van alle spitsen had alleen Robert Lewandowski een hoger rendement), maar ook als de speler waar West Ham 50 miljoen euro voor had neergeteld. Weer was hij een recordaankoop.

"Dat prijskaartje van 50 miljoen heeft Haller geen goed gedaan", denkt Steinberg. "Als hij voor 20 miljoen euro was gekomen, had hij kunnen groeien. Nu werd er meteen van alles van hem verwacht. Alsof hij in zijn eerste wedstrijd iedereen voorbij zou rennen en het daarna nog zou afmaken ook. Daar is Haller het type niet voor. Hij is niet snel genoeg."

Sébastien Haller scoort namens West Ham United met een omhaal tegen Crystal Palace. Sébastien Haller scoort namens West Ham United met een omhaal tegen Crystal Palace. Foto: Getty Images

'Hij maakte nooit een gelukkige indruk'

Het was heus niet allemaal slecht wat Haller liet zien in de Premier League. Hij was de man van de prachtige omhaal tegen Crystal Palace, maar ook de man die over zijn eigen benen struikelde toen hij langs Manchester United-doelman Dean Henderson dribbelde. Steinberg: "Het ging met ups en downs, en dat is niet goed genoeg als je voor 50 miljoen gehaald bent. Op mij heeft hij ook nooit een gelukkige indruk gemaakt hier in Engeland."

Toen Ajax in januari van dit jaar 22,5 miljoen euro voor Haller bood - voor de derde keer op rij werd hij de recordaankoop van een club - nam West Ham het verlies. "We hadden dit bod niet verwacht. En als we dit bod niet hadden geaccepteerd, hadden we misschien nooit meer zo'n bod gehad", zei manager David Moyes.

Sindsdien scoorde Haller zestien keer in 25 Eredivisie-wedstrijden, maar bovenal dus vier keer in een Champions League-duel. Zijn rendement ligt nog hoger dan in zijn topjaar bij Eintracht, al is er ook in Nederland twijfel.

Dombrowski: "Ik denk dat hij blijft scoren in de Champions League, zeker tegen Besiktas en misschien ook wel tegen Borussia Dortmund. Ik betwijfel alleen of hij het ook tegen clubs als Bayern München, Chelsea en Manchester City kan."

Steinberg denkt er net zo over. "Haller is een van de beste afmakers in de Champions League, maar hij behoort niet tot de beste spitsen. Tegen de absolute top worden zijn tekortkomingen zichtbaar. Al laat ik me graag door hem verrassen. Dat heeft hij tegen Sporting ook gedaan."